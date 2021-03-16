Почему могут закрыться некоторые ломбарды

16 марта. FINMARKET.RU -не успевают податьна включение в новыйБанка России до 10 апреля, как того требует поправки, внесенные в закон "О ломбардах" в июле 2020 года. Тем, кто не успеет вступить в реестр в указанный срок, придется приостановить деятельность. И Национальное объединение ломбардов обратилось в ЦБ с просьбой продлить сроки подачи данных для внесения в реестр или не налагать ограничения на деятельность тех ломбардов, которые были зарегистрированы в старом реестре, пишет "Коммерсант"

Согласно поправкам, требование к ломбардам до 10 апреля т.г. предоставить Банку России данные для включения в новый реестр относится не только к вновь создаваемым ломбардам, но и к уже действующим.

Как поясняет председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин, ни один ломбард ранее не занимался подачей информации для включения в реестр в таком объеме. "Поэтому теперь есть большое количество формальных ошибок при подаче данных: информация предоставляется не полностью или в неверном формате,- продолжает он.- Все это является поводом для невключения ломбарда в реестр и может коснуться 50% отрасли".

В ЦБ РФ сообщили, что рассмотрят письмо, и подчеркнули, что регулятор оказывает ломбардам необходимую методологическую поддержку.

Однако, отмечают участники рынка, с проблемами при включении в новый реестр сталкиваются не только мелкие игроки. Вероятность невнесения в реестр есть как у малых, так и у крупных ломбардов. И страдают от сложившейся ситуации именно легальные ломбарды.

Эксперты не исключают, что массовое невключение легальных игроков в реестр даст толчок к уходу ломбардов в псевдоскупки и комиссионки. Те же, кто работал в серой зоне, так и останутся в ней, так как юридически ломбардами они не являются и нужды вступления в реестр не имеют. Таким образом, доступность получения займов под залог на легальном регулируемом рынке снизится.