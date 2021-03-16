Мошенники освоили сайты с вакансиями

16 марта. FINMARKET.RU - В московской полиции сообщили о всплеске случаев мошенничества на сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях с вакансиями. Злоумышленники обещают предоставить за вознаграждение контакты прямого работодателя, но после получения денег перестают выходить на связь. Особенно острой проблема мошенничества на рынке труда стала с началом пандемии, признают HR-специалисты. Однако есть несколько правил, которые могут помочь соискателям не только не стать жертвами мошенников, но и не нарваться на недобросовестных работодателей, пишут "Известия".

Необходимо помнить о том, что на рынке труда таких контактов в принципе никто не предоставляет, тем более за деньги, подчеркнул в разговоре с "Известиями" эксперт по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадян. "А те, кто предоставляет, — это. Кроме того, даже если есть прямые контакты, то писать напрямую или тем более звонить в принципе не принято — это сделает только хуже для соискателя. Есть некая этика, по которой человека берут на работу", — отметил он.

Популярные онлайн-площадки, где размещаются, в свою очередь, ведут активную работу по предотвращению появления мошенников на своих сайтах. Как рассказали газете в пресс-службе "Авито", во избежание подобных ситуаций сотни алгоритмов анализируют все объявления на наличие возможных нарушений.

Многоэтапная модерация действует и в SuperJob, сообщила "Известиям" директор департамента компании по работе с соискателями Елена Никифорова.

Однако страдают соискатели не только от откровенных мошенников, но и от недобросовестных работодателей. Проблема неправомерных объявлений о работе является сегодня одной из главных на рынке труда, подчеркнула в разговоре с "Известиями" директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова.

К сожалению, в последнее время, особенно в связи с пандемией, появляется очень много недобросовестных объявлений о работе. То есть в вакансиях обещают зарплаты в 50 тыс. рублей, люди приходят на работу, а в результате им могут вообще не заплатить за первый месяц, а дальше платят на уровне МРОТа. В основном мошенничество на рынке труда заключается в использовании бесплатного труда неопытных людей. К ним относятся молодые люди, которые впервые ищут работу, а также те, кто давно не работал: женщины после декрета, ранее уволенные люди, долго работавшие в одном месте, которые не знают, что на рынке труда бывают обманщики.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, необходимо как можно тщательнее подходить к поиску работы еще на этапе просмотра вакансий, отмечает Жанна Волкова. "Когда даются объявления о работе, там обязательно должен быть указан оклад, бонусы, является ли эта зарплата полностью белой, будет трудовой договор постоянным или временным или вообще будет гражданско-правовой договор, что вообще-то незаконно. В целом такие вещи должно регулировать государство, и необходимо как-то решить этот вопрос, чтобы людей перестали обманывать недобросовестные компании и агентства", — заключила она.