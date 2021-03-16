Российский бизнес отличился пессимизмом

16 марта. FINMARKET.RU - Позитивных ожиданий от второго года пандемии по всему миру стало больше. Восстановления деловой активности в мире в этом году ожидает каждое третье предприятие, а в России лишь каждая пятая отечественная компания надеется на рост деловой активности в 2021 году, показал новый опрос компании IHS Markit, в котором приняли участие 12 тыс. компаний по всему миру.

В октябре прошлого года лишь 26% предпринимателей по всему миру надеялись на скорое улучшение деловой активности. А сегодня доля таких бизнес-оптимистов на планете выросла до трети, пишет "Независимая газета", ссылаясь на данные опроса.

Главные надежды предпринимателей связаны со снятием жестких ограничений уже в ближайшие месяцы. Надеются предприниматели и на позитивные эффекты вакцинации, на сокращение заболеваемости и уменьшение нагрузки на систему здравоохранения. Следом за ростом предпринимательского оптимизма у предприятий появились и новые планы по найму сотрудников.

В то же время дефицит сырья и глобальный кризис судоходства привели к росту инфляционных ожиданий по всему миру. Фактически каждая четвертая компания в мире сегодня предсказывает усиление инфляционного давления, что является самым высоким показателем со времен мирового финансового кризиса. Предприятия при этом планируют разделить инфляционное бремя с клиентами и поднять свои отпускные цены.

Российские компании также продемонстрировали рост оптимизма. Однако он оказался одним из самых низких по миру. Лишь 19% российских компаний, которые участвовали в опросе, ждут роста деловой активности в стране. Для сравнения: среднемировой показатель – 32%. (В начале второй волны заболеваемости о надеждах на скорое восстановление говорили лишь 6% отечественных предприятий.)

Нынешний оптимизм российского бизнеса связан с ожиданиями появления новых клиентов, выхода на новые рынки, а также с надеждами на всплеск потребительского спроса. Среди рисков, которые будут мешать восстановлению, предприниматели называют инфляционное давление, вызванное повышением цен на сырье. Продолжающаяся пандемия и связанные с ней ограничения также были перечислены в списке рисков, пишет "НГ".

Примечательно, что российские компании планируют расширение штата уже в текущем году. Более того, многие компании уже запланировали увеличение расходов на персонал. Наращивать траты на привлечение работников планируют 21% предприятий, тогда как еще в октябре об этом заявляли 17% опрошенных.

Для России планы по увеличению занятости оказались максимальными с февраля 2020 года. Однако они же оказались минимальными в сравнении с другими странами.

Рост оптимизма бизнеса во всем мире – это закономерное явление, говорят эксперты "НГ". "Мир отходит от ограничений. Субъективные ощущения условий ведения бизнеса, безусловно, становятся лучше. Кроме того, мировая экономика научилась приспосабливаться к пандемии. Оказалось, что бизнес вполне себе нормально может жить и работать в условиях распространения вируса", – рассказывает доцент РЭУ им. Плеханова Вадим Ковригин.

"Судя по регулярным опросам, у нас уже много лет нестабильная экономическая ситуация и не вполне предсказуемая ситуация политическая. Поэтому неудивительно, что и в новом опросе оптимизм предпринимателей достаточно сдержан", – замечает доцент РЭУ им. Плеханова Игорь Строганов. Эксперт считает, что и самому государству также необходимо внятно озвучивать и формулировать перспективы развития России на ближайшее время.

Ковригин полагает, что восстановления ситуации на рынке труда не стоит ждать раньше середины 2021-го.

Российский бизнес никогда не отличался особым оптимизмом, продолжает член генсовета "Деловой России"» Максим Лалакин. "К традиционным проблемам отечественного бизнеса в прошлом году прибавилась еще и пандемия. Хотя российские карантинные меры мягче общемировых, никто не даст гарантию, что нового локдауна в РФ не будет", – подчеркивает он. Эксперт рассчитывает, что рынок труда в отсутствие форс-мажорных обстоятельств сможет восстановиться лишь к концу года.