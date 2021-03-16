Бизнес предупредил о рисках изменения правил регистрации товаров

16 марта. FINMARKET.RU - Идея Минэкономразвитияуказывать на продукции коды, которые идентифицируют сам товар и распознают местоположение производителя, вызвала негативную реакцию крупнейших ассоциаций потребительского сектора. Приказ министерства о новом порядке регистрации деклараций о соответствии несетдля бизнеса, предупредили премьера Михаила Мишустина в начале марта главы Союза участников потребительского рынка, "Русбренда", "Союзнапитков", Национальной мясной ассоциации (НМА), "Росчайкофе" и других отраслевых объединений.

Как следует из письма, с 2021 года при регистрации деклараций необходимо указывать коды GLN (определяет местоположение компаний и производственных площадок) и GTIN (идентифицирует товар), которые присваивает организация GS1 на платной основе, пишет "Коммерсант" . Но декларации о соответствии выдаются на основании техрегламентов ЕАЭС или РФ, а GLN и GTIN в этих документах не упоминаются, подчеркивают авторы обращения.

По словам исполнительного директора "Русбренда" Алексея Поповичева, получение деклараций для нового товара занимает около двух месяцев, а крупные компании могут пересматривать ассортимент до 1 тыс. раз в год. Он не исключает, что помимо GS1 плату за использование кодов начнет брать Росаккредитация. А президент "Союзнапитков" Максим Новиков также видит риск претензий, если коды при регистрации деклараций не будут совпадать с данными в системе GS1 и это будет учитываться при формировании себестоимости.

В пресс-службе правительства вопросы "Ъ" перенаправили в Минэкономразвития. А в подведомственной министерству Росаккредитации заявили, что использование кодов GTIN и GLN оправданно как дополнительный механизм противодействия незаконному обороту продукции. Там добавили, что установлен полугодовой переходный период указания кодов при регистрации деклараций при их наличии: за это время будут выработаны "инструменты решения данного вопроса".