Февраль: повседневные расходы россиян поставили рекорд

16 марта. FINMARKET.RU - В феврале траты россиян оказались максимально высокими для этого месяца с 2012 года. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", пишут "Известия"

"Ромир" подготовил индекс покупательской активности (ИПА) за февраль. Показатель отражает изменения в тратах россиян на продовольствие и повседневные товары, а на эти цели порядка 50% граждан направляет половину своего бюджета. В феврале ИПА достиг рекорда для этого месяца - 186% (100% - медианное значение 2012 г., когда начали рассчитывать индекс). Увеличение номинальных расходов в годовом выражении составило 4,5%. При этом по сравнению со средним показателем за последние 12 месяцев траты выросли на 1%.

Однако реальные (то есть очищенные от инфляции)в феврале т.г. по отношению к аналогичному периоду 2020 г. упали на 1,3%. Если сравнивать со средним показателем за 12 месяцев, то снижение составило 2,3%. Разнонаправленность динамики номинальных и реальных расходов считается нетипичной ситуацией: как правило, они выступают в унисон.

"Увеличение трат обусловлено инфляцией", - пояснила исполнительный директор "Ромир" и Mile Group Инна Караева. То есть потребительский спрос не увеличивается, рынок находится на том же уровне, просто покупатели платят больше, при этом покупая меньше, добавили в холдинге. Фактически это свидетельствует о снижении реальной покупательской активности.

Но не только рост цен повлиял на снижение реальных расходов россиян на товары повседневного спроса, подчеркнул ведущий методолог агентства "Эксперт РА" Антон Прокудин. Он обратил внимание на то, что к такому эффекту приводит и падение реальных располагаемых доходов.

На изменение трат повлияло благосостояние граждан, показало исследование "Ромира". У людей с низкими доходами динамика номинальных расходов оказалась нулевой. Состоятельные россияне отметились ростом трат на 3,7% по сравнению с февралем 2020 года. Больше всех отличились россияне, относящиеся к среднедоходной группе: они увеличили расходы на 6,4% по сравнению с февралем 2020 года.