В РФ предлагают создать единый реестр отчетов об объектах

15 марта. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает создатьотчетов об оценке объектов имущества. Министерство предлагает дополнить закон "Об оценочной деятельности" статьей о ведении реестра отчетов об оценке. Как следует из разработанного законопроекта, только включенные в реестр отчеты будут признаваться итоговым документом, составленным по результатам оценки, пишет "Коммерсант"

В информационную систему, оператором которой предполагается сделать Росреестр или его подведомственное учреждение, должны загружаться сведения об оценщике, о договоре на проведение оценки и самом объекте, реквизиты отчета и его основные выводы. Также там будут данные о внесении изменений в отчет и иные сведения (например, о признании его недействительным). Реестр будет разделен на открытую часть (с общими сведениями) и закрытую, доступ к которой будет предоставляться только по запросам госорганов.

Как поясняет замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, изменения призваны обеспечить достоверность отчетов. Сейчас законодательство в полной мере не может противодействовать случаям неправомерного подписания отчета оценщиком, изменения документа постфактум, а также появления на рынке более одного отчета с идентичными реквизитами. Также пока практически невозможно выявить факты существенного расхождения стоимости одного и того же объекта при его оценке для различных целей.

Эксперты инициативу чиновников оценили по-разному: одни полагают, что эти задачи можно решить с меньшими затратами - на уровне саморегулируемых организаций (СРО), другие считают, что проблема достоверности отчетов шире и что качество оценки зависит от полноты данных, предоставленных заказчиками.