Правильный поисковик смартфонам подберет правительство

15 марта. FINMARKET.RU - Минцифры к апрелю подготовит постановление правительства, которое расширит требования закона по предустановке российского программного обеспечения (ПО), рассказал "Коммерсанту" источник, знакомый с ситуацией. По его словам, инициатива должна обязать производителей смартфонов и планшетов обеспечить использование отечественных поисковых систем в предустановленных браузерах по умолчанию. О разработке постановления говорит также профильный чиновник.

Как сообщили в Минцифры, с 1 июля российским пользователям будет обеспечена "возможность использования российской поисковой системы по умолчанию". Порядок выбора отечественной поисковой системы установит

По закону с 1 апреля наи планшеты потребуется устанавливать 16 классов программ, в числе которых приложения Mail.ru Group, "Яндекса", "Лаборатории Касперского", компании "Новые облачные технологии", а также "Госуслуги" и платежная система "Мир". Госдума 9 марта приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий с 1 июля 2021 года штрафы до 200 тыс. руб. за продажу устройств без предустановленного российского ПО.

Власти хотят обязать производителей устройств устанавливать отечественный поиск по умолчанию, чтобы выравнять условия на рынке между российскими и зарубежными игроками, объясняет источник "Ъ". Речь идет в первую очередь о поддержке "Яндекса", утверждает он.

В "Яндексе" сообщили, что не видели заключительную версию постановления и не знают, как будет реализована установка отечественного поиска.

Если российские власти обяжут производителей смартфонов по умолчанию устанавливать поиск "Яндекса", позиции этой интернет-компании укрепятся, а американской Google придется искать новые источники дохода на российском рынке, считают эксперты.