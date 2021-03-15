Наибольший урон пандемия нанесла крупным банкам

15 марта. FINMARKET.RU - Наиболее заметное влияние от пандемии ощутили крупные, преимущественно государственные, с активами более 1 трлн руб. (таких в России более десяти), "тогда как для банков меньшего размера этот эффект оказался менее серьезным", свидетельствует опрос EY и Ассоциации банков России, пишет "Коммерсант" . "Последствия пандемии будут ощущаться рынком в течение ближайших нескольких лет как с финансовой, так и с операционной точки зрения",- говорит руководитель направления по оказанию услуг компаниям банковского и финансового сектора в странах СНГ EY Геннадий Шинин.

В такой непростой ситуации банки не готовы увеличивать расходы, в том числе и ради восстановления бизнеса, но и сократить их вряд ли смогут. Так, 68% респондентов не планируют рост операционных расходов в 2021 году. При этом 39% ожидают, что их динамика никак не изменится, и лишь 4% готовятся к существенному сокращению таких расходов более чем на 20%, в то время как почти треть ожидают роста расходов и 21% из них - более чем на 5%.

Те же, кто все-таки планирует оптимизацию операционных расходов, рассчитывают добиться их сокращения за счет роста операционной эффективности путем развития IT-систем и цифровизации процессов - 29% респондентов. Еще 25% рассчитывают повысить эффективность бизнес-процессов, 11% - оптимизировать офисные помещения, 11% - филиальную сеть и отделения, 6% рассчитывают сократить операционные расходы за счет оптимизации внутрибанковских расходов, 6% - за счет внедрения систем учета рабочего времени.