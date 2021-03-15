Плановые проверки для бизнеса IT-компании могут отменить

15 марта. FINMARKET.RU - Российские IT-компании могут на законодательном уровне освободить от плановых проверок пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования РФ, трудовой инспекции и других организаций. Эта мера вошла в так называемый второй пакет поддержки отрасли, поступивший на рассмотрение профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

"Новая мера поддержки отрасли информационных технологий предполагает запрет на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении IT-организаций", - говорится в документе о поддержке отрасли из Минцифры, с копией которого ознакомились "Ведомости"

"Да, такая инициатива прозвучала от отрасли, и было предложено включить ее во второй пакет. Данная мера должна создать более комфортные условия для ведения бизнеса в сфере IT при введении новых льготных налоговых ставок", - подтвердили в пресс-службе Чернышенко.

В случае одобрения идеи правительством федеральный закон, закрепляющий новую льготу, может быть разработан к осени текущего года, рассказал собеседник "Ведомостей", знакомый с данной повесткой. Ответственными ведомствами в таком случае будут определены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. О том, на какой срок может быть введен мораторий на, до принятия финального решения говорить рано, уточнили в Минцифры.

"При подготовке второго пакета мер поддержки IT отраслевые ассоциации выражали обеспокоенность, что контрольно-надзорные органы будут проявлять "излишнее внимание" к участникам рынка, которые воспользуются новыми налоговыми льготами первого пакета", - пояснил "Ведомостям" замглавы Минцифры Максим Паршин. В первый, уже действующий пакет мер поддержки отрасли вошли в основном налоговые льготы, среди них снижение социальных взносов для IT-компаний с 14 до 7,6%, налога на прибыль - с 20 до 3% и обнуление ставки НДС. Также в пакете мер - поддержка спроса на отечественные IT-решения и субсидирование новых разработок.