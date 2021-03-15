Банкам запретят брать комиссии с переводов в соцпроекты

15 марта. FINMARKET.RU - Госдума планирует в апреле рассмотреть законопроект Московской областной думы "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части введения запрета на взимание комиссионного вознаграждения при внесении инициативных платежей и средств самообложения граждан". Документом предлагается отменить банковский сбор с платежей физлиц, предпринимателей и юрлиц, которые они направляют в бюджеты территорий для решения вопросов местного самоуправления по проектам инициативного бюджетирования, пишут "Известия" со ссылкой на источники..

В 2020 году в федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" введено новое понятие "инициативные платежи", говорится в пояснительной записке к документу, которая есть в распоряжении "Известий". Речь идет о средствах, уплачиваемых на добровольной основе и зачисляемых в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. Ст. 41 Бюджетного кодекса РФ эти средства сегодня отнесены к неналоговым доходам бюджетов и облагаются банковской комиссией как при внесении платежей, так и в случае их неизрасходования и возврата гражданам, сообщается в записке.

В ней также отмечается, что пожилые люди, малообеспеченные категории граждан болезненно воспринимают любые дополнительные платежи, что снижает привлекательность их участия в этих проектах. В связи с этим авторы инициативы предлагают внести изменения в федеральные законы "О банках и банковской деятельности", "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", "О почтовой связи", "О национальной платежной системе" и запретить взимать эту комиссию.

"Нам очень важно активизировать жителей, чтобы они сами путем голосования принимали решение - какая проблема более важная - и давали поручение власти. Что нужно сегодня - водокачку ремонтировать или дорогу проводить? Но реализация этих проектов подразумевает финансовое участие населения. Речь идет об 1% от суммы проекта или даже меньше. Это немного, но люди будут чувствовать себя хозяевами", - пояснил "Известиям" отвечающий за представление инициативы в Госдуме, глава комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Тарас Ефимов.

В ЦБ обещали представить свою позицию при обсуждении инициативы в Думе, в банках от оценок воздержались. Эксперты считают, что отмена комиссии повысит желание граждан участвовать в таких проектах, однако финансовые организации вряд ли будут его поддерживать, если на это не будет политической воли.