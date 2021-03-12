Требования к обороту информации о гражданах ужесточат

12 марта. FINMARKET.RU - Обезличенныеприравняют к персональным - Минцифры предлагает ужесточить требования к обороту информации о гражданах, пишут "Ведомости".

О подписании документа главой ведомства перед внесением законопроекта в правительство заявил замминистра цифрового развития Олег Иванов на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере персональных данных и доступности цифровых технологий.

Законопроект регламентирует политику обработки обезличенных данных. Например, теперь оператор не сможет использовать какую-либо дополнительную информацию, которая помогает определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту. Также будет запрещено в дополнение к обезличенным данным передавать третьим лицам информацию, которая позволит идентифицировать конкретного человека. Под запретом окажется деобезличивание данных, за исключением тех случаев, когда необходимо защитить жизнь или здоровье человека.

По словам Иванова, которого цитируют "Ведомости", новые требования к обращению обезличенной информации вызваны тем, что уже сейчас доступны технологии, позволяющие деобезличивать данные и определять по ним конкретного человека: "Обезличивание и анонимизация – разные понятия. Деобезличивание – обратимая вещь".

Использовать обезличенные персональные данные без согласия можно будет только в исследовательских и статистических целях, уточнили в Минцифре.

Участники рабочей группы считают, что законопроект в текущей редакции задачу не решает, а наоборот – приводит к ужесточению правового режима и не создает дополнительных возможностей для обработки обезличенных данных, которые широко используются бизнесом. В частности, для таргетирования рекламы.

Конструкция с получением согласия на обезличивание нерабочая и приведет к приостановке множества проектов, связанных с обработкой больших данных: непонятно, зачем создавать дополнительный искусственный барьер, если при получении самих персональных данных согласие на их обработку уже получалось, считают некоторые эксперты.