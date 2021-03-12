Банки предлагают собирать биометрические данные поэтапно

12 марта. FINMARKET.RU - Участники финансового рынка подготовилик проектам документов ЦБ, обязующихсобирать биометрические данные в Единую биометрическую систему (ЕБС). Наибольший резонанс на рынке вызвало положение о необходимости оборудовать необходимой аппаратурой 80% офисов банков, пишет "Коммерсант"

Так, регулятор собирается обязать банки обеспечитьтаких данных в 80% структурных подразделений, расположенных в населенных пунктах с числом жителей более 1 тыс. человек, а также обеспечивать возможность биометрической идентификации в наиболее популярном приложении кредитной организации.

В свете амбициозных планов властей за 2 года увеличить количество записей в ЕБС со 164 тыс. до 70 млн штук это требование становится особенно актуальным. Для реализации амбициозной задачи власти планируют организовать сбор данных в МФЦ и с помощью специального приложения.

Если же будет реализован предложенный ЦБ вариант, то банки для обеспечения необходимого уровня защиты данных вынуждены будут понести существенные расходы. Между тем бюджет на этот год у банков уже сверстан, и задача изыскать дополнительные средства будет проблемой, особенно для небольших универсальных банков, указывают участники рынка.

Поэтому Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает увеличить численность жителей населенного пункта до 50 тыс. человек, где банк должен собирать данные в ЕБС в 80% офисов, а кроме того, ввести поэтапное повышение доли задействованных офисов. "Цифра 50 тыс. человек компромиссная, поскольку она обеспечивает покрытие практически половины всех крупных населенных пунктов. Некоторые участники рынка предлагали сделать отсечку на уровне 100 тыс. человек, но это дало бы менее трети населенных пунктов",- пояснил глава НСФР Андрей Емелин.