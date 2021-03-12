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12 марта 2021 года 08:30

Банк России не планирует выпускать банкноту в 10 тыс. руб. и монету в 50 руб.

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Артем Коротаев/ТАСС
Артем Коротаев/ТАСС
12 марта. FINMARKET.RU - Банк России по-прежнему не планирует выпускать банкноту номиналом 10 тыс. рублей и монету номиналом 50 рублей, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Известиям".

"Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей. У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами. При этом для кредитных организаций это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования. Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду", - сказала Набиуллина.

Тема возможного выпуска банкноты номиналом 10 тыс. рублей обсуждается уже больше десяти лет, но каждый раз Банк России заявляет, что не видит в этом необходимости.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-НАЛИЧНЫЕ-ПЛАНЫ

 
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