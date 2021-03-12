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12 марта 2021 года 08:30
Банк России не планирует выпускать банкноту в 10 тыс. руб. и монету в 50 руб.
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Артем Коротаев/ТАСС
12 марта. FINMARKET.RU - Банк России по-прежнему не планирует выпускать банкноту номиналом 10 тыс. рублей и монету номиналом 50 рублей, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Известиям". "Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей. У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами. При этом для кредитных организаций это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования. Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду", - сказала Набиуллина. Тема возможного выпуска банкноты номиналом 10 тыс. рублей обсуждается уже больше десяти лет, но каждый раз Банк России заявляет, что не видит в этом необходимости.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-НАЛИЧНЫЕ-ПЛАНЫ
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