Банк России не планирует выпускать банкноту в 10 тыс. руб. и монету в 50 руб.

12 марта. FINMARKET.RU - Банк России по-прежнему не планирует выпускать банкноту номиналом 10 тыс. рублей и монету номиналом 50 рублей, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Известиям".

"Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей. У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами. При этом для кредитных организаций это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования. Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду", - сказала Набиуллина.

Тема возможного выпуска банкноты номиналом 10 тыс. рублей обсуждается уже больше десяти лет, но каждый раз Банк России заявляет, что не видит в этом необходимости.