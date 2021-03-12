Ценовые соглашения могут быть "вновь включены"

12 марта. FINMARKET.RU - Действие ценовых соглашений по сахару и подсолнечному маслу закончится 31 марта, но если ситуация для потребителей будет неблагоприятной, они будут "вновь включены", заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы рассчитываем, что производители и сети поведут себя ответственно, и те диспропорции, которые накоплены - хотя мы не можем сказать, что они большие накоплены, но они местами есть, по крайней мере есть признаки этих диспропорций, потому что по одним каналам поставка хуже идет, по другим лучше и так далее, что они будут постепенно нивелироваться. Все это понимают и что если ситуация сложится неблагоприятным для потребителя образом, то все эти меры вновь могут быть включены", - сказал он.

"Мы мониторим, мы договариваемся и с сетями, и с производителями, что выход из соглашений не значит, что это как знак "отмена ограничений", который некоторые начинающие автолюбители трактуют как знак "можно все". Так вот - это (окончание срока соглашений) не знак "можно все", - сказал Решетников. - Это значит, что мы просто выходим из жесткого режима ограничений, но и мониторинг, и взаимодействие продолжается".

между поставщиками и ритейлерами по ценам на подсолнечное масло и сахар были подписаны в середине декабря 2020 года и рассчитаны по 31 марта этого года. Согласно им, оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за 1 кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за 1 литр, розничная - 46 и 110 рублей соответственно.

Решетников также сообщил, что регулирование экспорта растительного масла с помощью демпфера, аналогичного зерновому, может начаться не раньше сентября.

"Сейчас есть предложение по введению демпфера по растительному маслу. Но тот демпфер, который обсуждается, не будет мгновенным. Он будет касаться нового сезона", - заявил глава Минэкономразвития.

Новый сельхозсезон на рынке масличных культур и продуктов их переработки начинается в сентябре.

"Мы его (демпфер) введем заранее, у бизнеса будет возможность к этому подготовиться, - сказал он. - Первую часть, по большому счету, уже ввели - это экспортные пошлины на семечку, рапс и сою. Достраиваем комплексную систему регулирования".

Как подчеркнул министр, и для Минэкономразвития, и для Минсельхоза важно, чтобы хозяйства увидели выполнение второй части договоренности, "а именно - что собранные деньги возвращаются в сельское хозяйство". "Но параметры демпфера по растительному маслу мы еще будем обсуждать", - сказал он, сообщив, что на следующей неделе будут интенсивные консультации с производителями и экспортерами. "Ищем решения, чтобы они не остановили инвестиции", - отметил он.

Комментируя опасения производителей растительного масла по поводу введения нового механизма ограничения экспорта, Решетников заявил, что ведомства "будут очень аккуратно искать этот баланс". "Наша задача - срезать пик цен на мировых рынках и в то же время дать возможность дальше развивать инвестиции", - уточнил он.

Министр также сообщил, что демпфер будет распространяться не только на подсолнечное, но и на другие виды растительного масла.

По его словам, угроза дальнейшего роста мировых цен никуда не исчезла. "Рассчитывать на то, что мировые цены наначнут снижаться, пока не можем, - сказал он. - Неопределенность очень высокая, поэтому мы готовим инструментарий на разное развитие ситуации". Многое будет зависеть от оценки будущего урожая масличных, добавил он.

"Но очень важно все параметры определить сейчас и решение принять в ближайшее время", - сказал Решетников.

Глава Минэкономразвития положительно оценил принятые меры по ограничению экспорта зерна, заявив, что "механизм экспортных пошлин работает, мы минимального уровня целей добились, на сегодня минус 2 тыс. рублей снижение цен на пшеницу благодаря введению пошлин". "При этом пошлина в 50 евро (на пшеницу) не до конца отыграна. Мы рассчитываем на дальнейшее снижение цены", - заявил он.

По его словам, были опасения, что экспорт остановится, но они не оправдались. "Были опасения, что (экспорт) встанет. Нет и не предвидится. Мы сейчас посмотрим по марту, но мрачных прогнозов и рисков, которые с этим были связаны, нет, - заявил он. - Пока все работает в тех параметрах, как мы и предполагали".

При этом он подчеркнул, что демпферы нужно вводить там, где они, действительно, критически нужны.

Как сообщалось, со 2 июня начнет действовать плавающая пошлина на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая будет рассчитываться на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - в $185 за тонну. Ее размер составит 70% от превышения этого показателя. Средства, полученные от этого, планируется направить на субсидирование сельхозпроизводителей.

По части ситуации с некоторыми видами продовольствие вчера высказался и Банк россии.

Снижение предложения продуктов животного происхождения на фоне ухудшения эпизоотической ситуации носит временный характер, влияние этого фактора на рост цен в ближайшее время будет ослабевать, говорится в комментарии ЦБпо инфляции.

Годовая инфляция в РФ в феврале 2021 года ускорилась до 5,7% с 5,2% в январе и 4,9% в декабре.

Месячный рост потребительских цен в феврале (по оценке с поправкой на сезонность) ускорился до 0,63% после двух месяцев замедления и достиг максимума с мая прошлого года, отмечает ЦБ. Больше всего увеличился месячный рост цен на продовольствие, во многом из-за ухудшения эпизоотической ситуации (вспышки птичьего гриппа и африканской чумы свиней).

Банк России подчеркивает, что в целом инфляционное давление остается повышенным, на что указывает увеличение показателей, отражающих более устойчивую ценовую динамику.

"Дальнейшая траектория инфляции будет зависеть от быстроты исчерпания влияния проинфляционных факторов и снижения инфляционных ожиданий. Снижение годовой инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года. В дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция будет сохраняться вблизи 4%", - отмечает ЦБ.