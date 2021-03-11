"Мир" обезопасит деньги клиентов при резких скачках доллара и евро

11 марта. FINMARKET.RU - С 28 апреля платежная системапоменяет правила конвертации валют. : курс будет фиксироваться на день проведения платежа вместо даты расчета между банками. Для повышения прозрачности и удобства валютных операций держателей карт "Мир" платежная система будет использовать при конвертации курсы, действующие на дату проведения платежа (авторизации), а не на дату клиринга (расчета между банками). Об этом говорится в технологическом бюллетене платежной системы, который был разослан в кредитные организации, пишут "Известия"

, которые вступают в силу в апреле, касаются расчетов напрямую с банками-участниками из зарубежных стран, уточнили в Национальной системе платежных карт (НСПК - оператор карт "Мир"). В компании добавили, что аналогичный принцип конвертации по курсу на момент платежа уже применяется при межсистемном взаимодействии с рядом партнеров (в том числе с ArCa и Uzcard).

В крупнейших банках "Известиям" также подтвердили информацию о переходе на новый стандарт расчета курса валютных операций по картам "Мир". Новые правила будут действовать для конвертации расчетов клиентов за пределами России, пояснил руководитель направления транзакционного бизнеса УБРиР Денис Дергачев.

"Раньше, когда клиент расплачивался за рубежом, банк блокировал на его счете определенную сумму в рублях, и через несколько дней объем замороженных средств мог увеличиться или, наоборот, уменьшиться. По новым правилам, со счета клиента спишется только та сумма, которая изначально заблокируется. Для клиента это безусловный плюс", - подчеркнул он.

К концу 2020 года национальные карты принимались в 10 странах, в том числе Армении, Узбекистане, Абхазии, Турции и Вьетнаме. Тестовые операции проведены в Южной Корее, ОАЭ, Великобритании и на Кипре.

Аналогичный подход к конвертации валют с августа 2020 года ввела MasterCard. С 1 апреля новые требования вступают в силу для карт Visa, писали ранее "Известия". Изменение позволило банкам-партнерам упростить расчеты, а держателям карт еще более удобно управлять своими средствами, заявили в MasterCard. Представитель Visa подчеркнул, что нововведение сделает использование карт в международных поездках или при покупках товаров у иностранных продавцов максимально безопасным, удобным и выгодным.

ЦБ не регулирует правила конвертации валют - они устанавливаются непосредственно платежными системами, заявили "Известиям" в регуляторе. В то же время в Банке России приветствуют решения, направленные на защиту интересов потребителей: проведение конвертации на момент покупки делает операцию более понятной для граждан и отвечает в первую очередь их интересам.