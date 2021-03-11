Экономисты прогнозируют повышение ставки страховых взносов

11 марта. FINMARKET.RU - Недавнее повышение пенсионного возраста в России не стало панацеей: соотношение пенсий и зарплат в перспективе будет снижаться. Поэтому потребуются новые меры. Об этом будет объявлено на Апрельской международной научной конференции Высшей школы экономики (ВШЭ). В качестве одной из мер группа ученых из Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) рассматривает постепенное повышение ставки страховых взносов: с текущих 22 до 25% к 2030 году с ее последующим снижением после 2044 года до 24%, пишет "Независимая газета"

В аннотации доклада, подготовленного заслуженным экономистом России Аркадием Соловьевым, указывается, что одна из основных функций государства по отношению к страховой пенсионной системе заключается "в том, чтобы обеспечить всем застрахованным лицам условия для формирования пенсионных прав": создать условия занятости на рынке труда для выработки необходимого стажа и получения заработка не ниже среднестатистического.

Однако в этом направлении, судя по выводам экономиста, мало что меняется в лучшую сторону. "Так, доля фонда зарплаты в составе ВВП не только не увеличилась, но даже сократилась. Одновременно неуклонно сокращается численность наемных рабочих мест, что неотвратимо ведет к снижению продолжительности стажа", - пояснил Соловьев в аннотации, размещенной на сайте ВШЭ.

Между тем, как сообщается в аннотации доклада, который подготовили замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Юрий Горлин и старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок, ускорение экономического роста, увеличение доли оплаты труда в ВВП снижает риски "пенсионной бедности", рассчитываемой как соотношение пенсий и прожиточного минимума пенсионера, однако вопреки распространенному мнению "практически не оказывает влияния на индикаторы, характеризующие соотношение пенсий и зарплат".

Авторы сообщают в аннотации: "Повышение пенсионного возраста в совокупности с ранее принятыми мерами создало возможности для роста пенсий выше инфляции и стабилизации соотношения пенсий и зарплат на период до 2028 года. Однако в дальнейшем даже для сохранения сложившихся уровня и динамики пенсий необходимы дополнительные меры, так как в противном случае ключевые индикаторы уровня пенсионного обеспечения будут ухудшаться".

Итак, Горлин и Ляшок описывают комплекс мер, который, по их мнению, поможет исправить ситуацию с соотношением пенсий и зарплат. "Например, пакет, предусматривающий одновременную реализацию следующих мер - повышение стажа до 30 лет начиная с 2025 года по одному году в год; легализацию неформально занятых; вывод зарплат из тени; постепенное повышение, начиная с 2025 года, ставки взносов с 22% по 0,5% в год до 25% к 2030 году с последующим с 2044 года ее снижением… до 24%, - обеспечивает существенное улучшение пенсионных индикаторов" по сравнению с вариантом, когда не предпринимается никаких действий.

По прогнозу экономистов, итогом таких преобразований станет, в частности, "коэффициент относительного уровня пенсий (к средней зарплате) около 40%; теоретический коэффициент замещения (при 35-летнем стаже и средней зарплате по РФ) - около 50%", а также "приемлемый уровень совокупного бюджетного трансферта в пенсионную систему - около 2% ВВП в 2030 году и 2,3% - в 2050-м".

При этом Горлин пояснил, что без повышения пенсионного возраста не удалось бы увеличивать пенсии нынешним пенсионерам такими темпами - "в период до 2024 года обеспечивается индексация пенсий на 2% выше уровня инфляции".