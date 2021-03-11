Долги россиян по "кредиткам" в замедленном темпе обновили рекорд

11 марта. FINMARKET.RU - Долги россиян по кредитным картам обновили рекорд - к ноябрю кризисного 2020 года кредитныйдостиг рекордного значения в 1,647 трлн рублей, пишут "Ведомости", ссылающиеся на подсчеты аналитиков "Тинькофф банка".

При этом, отмечают аналитики, темпы роста задолженности существенно замедлились: с рекордных 21,8% в 2019 г. до 1,6%.

"Скромный рост по итогам года, конечно, объясняется пандемией – наращивать кредитный портфель в условиях ограничений и неопределенности рискованно, – комментируют в "Тинькофф банке". – Но в последние месяцы 2020 г. рынок показывал более позитивную динамику роста".

Так, в 1-м квартале 2020 г. – до введения ограничений из-за коронавируса – объем карточных кредитов вырос на 48 млрд руб., во 2-м квартале – снизился на 42,7 млрд руб. Но к середине года рост возобновился, за 3-й квартал прибавилось 37 млрд руб., и к ноябрю кредитный долг достиг максимального значения в 1,647 трлн руб. Затем произошло традиционное сокращение в декабре, так что по итогам года объем задолженности по кредитным картам составил 1,621 трлн руб.

Антон Лопатин, директор банковской аналитической группы Fitch Ratings, его цитируют "Ведомости", полагает, что темпы роста объема карточных кредитов связаны и с тем, что "у банков были альтернативные точки роста, в частности ипотека и корпоративное кредитование, поэтому беззалоговое розничное кредитование, включая кредитные карты, отошло на второй план". Он тоже считает, что по мере стабилизации ситуации и восстановления экономической активности рост в сегменте кредитных карт может ускориться в 2021 г., однако этот рост все равно будет ниже уровня 2018–2019 гг.

Максим Марков, доцент кафедры "Финансовые рынки" РЭУ им. Г. В. Плеханова, отмечает, что в 2020 г. банки не слишком активно продвигали кредитные карты среди своих клиентов, сделав упор на обеспеченные залогом ипотеку и автокредитование. "Среди банков, которые продолжали осуществлять активные операции на рынке кредитных карт, особенно заметную роль играли крупные розничные банки, вытесняя более мелкие и средние, – говорит он. – Следует ожидать, что в 2021 г. эта тенденция продолжится, поскольку крупные банки, обладая более мощным финансовым потенциалом, способны брать на себя риски, связанные с операциями с кредитными картами, перекрывая их доходами от операций с другими активами и инструментами"0

Старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева среди причин торможения роста называет снижение доходов населения, которое привело к сокращению количества платежеспособных заемщиков.