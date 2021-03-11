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11 марта 2021 года 09:31
Нефтекомпании боятся штрафов из-за отсутствия методик по выбросам
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Игорь Онучин/ТАСС
11 марта. FINMARKET.RU - Главы крупнейших российских нефтяных компаний пожаловались премьер-министру Михаилу Мишустину на ситуацию, связанную с методиками расчета выбросов загрязняющих веществ, пишет "Коммерсант". Минприроды фактически отменило действие старых методик, однако не одобрило им замены. Нефтяники пишут, что текущая ситуация чревата колоссальными платежами за негативное воздействие с применением 100-кратного повышающего коэффициента, ухудшением финансовых результатов деятельности отрасли и отказами в получении комплексных экологических разрешений. Нефтяники просят правительство принять меры для скорейшего включения в перечень Минприроды всех методик, которые действовали ранее. Кроме того, главы компаний считают, что «актуализация методической базы для расчета нормативов выбросов в атмосферный воздух является обязанностью уполномоченных ФОИВов». Поэтому они предлагают отнести методики к документам технического регулирования и «организовать их разработку и актуализацию по аналогии с разработкой и актуализацией информационно-технических справочников наилучших доступных технологий (НДТ)». В Минприроды заявили “Коммерсанту”, что предприятия не успели вовремя среагировать на введенные требования и не разработали методики в соответствии с новыми правилами, хотя министерство и Росприроднадзор неоднократно указывали бизнесу на необходимость разработки методик расчета выбросов.
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