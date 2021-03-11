В ЦБ назвали регионы с перспективой продления льготной ипотеки

11 марта. FINMARKET.RU - В 24 российских регионах льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить, сказала в интервью "Известиям" глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В июле должна завершиться программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом 15% на покупку жилья в новостройках. Ее ввели в пандемию и уже продлевали: изначально планировалось, что мера будет действовать до ноября 2020 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно говорила, что эту антикризисную меру нужно сворачивать.

"Считаю важным повторить, что льготнаякак антикризисная программа была очень эффективна, она позволила поддержать в этот период и людей, и строителей. Но здесь наша позиция не изменилась: как антикризисная программа она должна быть свернута. Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен — мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья", — сказала Эльвира Набиуллина в интервью "Известиям". Но существуют субъекты, где спрос не полностью восстановился, поэтому существенного роста цен не было, указала глава ЦБ.

"Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса, — заявила Набиуллина. — В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить".

По расчетам регулятора, есть 24 субъекта, в которых можно было бы продлить программы льготной ипотеки без негативных эффектов. Это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области, сказала Набиуллина.

Есть, где льготную ипотеку продлевать рискованно с точки зрения доступности жилья, считают в ЦБ. Это, например, Москва и область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Краснодарский край. Так, в столицах в среднем квадратный метр подорожал на треть.

"В этих регионах было реализовано около 54% всех льготных программ. На наш взгляд, здесь уже нельзя говорить об антикризисной роли льготной ипотеки", — подчеркнула Набиуллина.