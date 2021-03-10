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10 марта 2021 года 09:55

Из России уходит последняя западная система денежных переводов

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Андрей Махонин/ТАСС
Андрей Махонин/ТАСС
10 марта. FINMARKET.RU - MoneyGram, единственная сейчас официально зарегистрированная иностранная система денежных переводов в РФ, уходит из страны, пишет "Коммерсант". Как стало известно газете, на этой неделе MoneyGram (состоит в реестре операторов платежных систем ЦБ), подаст заявление на отказ от регистрации в ЦБ и полностью прекратит самостоятельную работу на рынке.

MoneyGram - американская платежная система, которая является одним из лидеров на мировом рынке денежных переводов и работает в 200 странах. По экспертным оценкам, система занимает 2-е место в мире, уступая лишь Western Union (в России осуществляет деятельность как небанковская кредитная организация). Фактически MoneyGram была единственным иностранным игроком, внесенным ЦБ в реестр операторов платежных систем 4 апреля 2020 года в рамках требования нового законодательства, в России работает более 10 лет.

По словам собеседников "Ъ", MoneyGram заключила соглашение с платежной системой "Золотая корона", теперь все переводы в РФ будут идти через ее пункты выдачи. В России "Золотая корона" является крупнейшим игроком на рынке денежных переводов с долей около 70%, у системы более 160 банков-партнеров для выдачи и отправки переводов и около 5 тыс. небанковских точек.

"Стратегическое партнерство с признанным международным лидером - это новый этап нашего развития, впервые мы предоставляем нашу инфраструктуру как сервис,- отметил глава совета директоров "Золотой короны" Николай Смирнов.- Вторым этапом мы планируем реализовать отправку переводов в сеть MoneyGram из всей нашей инфраструктуры в РФ".

Таким образом, благодаря партнерству, которых до сих пор на российском рынке денежных переводов не было, MoneyGram сможет сохранить лояльность клиентов, предоставив альтернативный и, скорее всего, более дешевый сервис.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  MoneyGram

 
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