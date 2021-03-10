Иностранные компании могут обязать платить налог за российских блогеров

10 марта. FINMARKET.RU - С российских блогеров хотят получить налоги, для этого Минцифры предложило обязать делиться финансовой информацией иностранные платформы, пишут Ведомости".

Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. Предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России.

Иностранные юридические лица, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и т. д., в качестве налоговых агентов будут обязаны уплачивать в бюджетную систему"налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге", говорится в документе.

Такой шаг приведет к росту поступлений от деятельности российских блогеров в бюджет, сказано в плане. Исполнителями проекта назначены, Минфин, Минэкономразвития и ФНС.

По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 г. только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд руб. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в интернете, в частности через социальные сети, пишут "Ведомости".

"Интеграции рекламных сообщений в блогерский контент – это охватный и эффективный инструмент, который рекламодатели охотно используют, но маркетинг в соцсетях сегодня выглядит как фрагментированный "дикий Запад" – этот рынок пока еще формируется. Блогерские платформы и продюсерские центры публикуют цифры, которые отличаются в разы: диапазон от 2,4 млрд до 18 млрд руб. в 2020 г. Все подходы и оценки вызывают интерес, но требуют верификации и согласованной методики оценки рынка", – говорит президент ассоциации интерактивной рекламы IAB Russia Борис Омельницкий, мнение которого приводят "Ведомости".

, у которых иностранные компании заказывают рекламу, как правило, получают деньги на личный счет: это может быть долларовая карточка или рублевый счет в банке. Эксперты газеты затрудняются сказать, сколько денег таким образом недополучает государство, но предполагают, что это миллиарды рублей ежегодно, так как уже больше половины рекламы переместилось в интернет, а интернет – это площадки, на которых блогеры являются основными игроками рынка. По данным исследовательской компании BloggerBase (данные приводят "Ведомости"), в 2020 г. только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд руб.