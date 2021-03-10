Прокуроры выявили более 5 тыс. нарушений в кредитно-банковской деятельности

10 марта. FINMARKET.RU - В прошлом году по итогам прокурорских проверок кредитно-банковской деятельности было выявлено более 5 тыс. нарушений, сообщили корреспонденту "Российской газеты" в Генпрокуратуре. Для устранения нарушений, которые касались как прав граждан, так и банковской системы в целом, прокуроры внесли свыше 1,1 тыс. представлений. К административной и дисциплинарной ответственности было привлечено около 1,4 тыс. лиц. Кроме того, по результатам прокурорских проверок возбуждено 60 уголовных дел.

"На особом контроле находится работа по возврату активов кредитных организаций, выведенных в результате совершения их работниками противоправных действий", - подчеркнули в надзорном ведомстве. Для этогона регулярной основе обменивается сведениями с Банком России о неправомерных действиях руководства, собственников и работников кредитных организаций в преддверии их банкротства, а также о сомнительных операциях банков и их клиентов.

В частности, прокуроры вскрыли факты заключения руководством ряда банков заведомо невыгодных сделок по приобретению ценных бумаг. А также продажи ликвидного имущества по заниженным ценам и незаконного вывода активов из кредитных организаций. Результатом этих проверок как раз и стали возбужденные уголовные дела.

Отдельное внимание прокуроры уделяют вопросам соблюдения социальных прав граждан в банковской сфере. Как пояснили "РГ" в Генпрокуратуре, нарушения в данной части в основном связаны с необоснованным списанием с банковских счетов должников жизнеобеспечивающих денег - детских пособий, пенсий и других выплат. Соответствующиев большинстве случаев касались действий судебных приставов.

На рынке микрокредитования населения прокуроры не только выявляли нарушения, но и пресекали неправомерные действия микрофинансовых организаций.

Кроме того, приняты необходимые меры по предотвращению неправомерных действий коллекторов, в том числе мошенничества, в отношении граждан.