Квартиры в спальных районах могут подорожать

10 марта. FINMARKET.RU - На российском рынке недвижимости закрепился новый тренд: у инвесторов для покупки жилья стали более популярны спальные районы в крупных городах. Ожидается, что в ближайшие 10 лет там заметнее, чем в центральных локациях, вырастутна квадраты, сказал "Известиям" директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. Значит, инвестировать в такие объекты стало выгоднее, отметил он.

По словам эксперта, особо ликвидные объекты в перспективных локациях на окраинах городов за год могут дорожать в 1,2-1,5 раза быстрее, чем недвижимость в центральных или переоцененных кварталах.

В среднем по стране стоимость квадратного метра вырастет до 49 тыс. руб., рассчитали чиновники.

В частности в Москве эксперты анализировали текущую рыночную цену объектов и влияющие на нее факторы, в том числе локацию, инфраструктуру, удаленность от центра. По этим параметрам выбраны "горячие" районы, где сделки совершаются быстро, а цены достигли или вскоре достигнут пика. Среди "холодных" система выбрала перспективные районы-реципиенты, объекты в которых будут дорожать из-за перераспределения спроса.

В перспективе востребованность районов с хорошей транспортной доступностью будет расти, а локации с парковыми зонами и водоемами считаться более привлекательными. Активное развитие общественного транспорта позволит осваивать и другие районы на большем удалении от центра, отмечают эксперты.