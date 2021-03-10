В отсутствие биометрии ряд госуслуг может стать недоступным удаленно

10 марта. FINMARKET.RU - Правительство хочет резко активизироватьбиометрических данных россиян. В Минцифры планируют ввести "административные меры", в том числе закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг в отсутствие биометрии, пишет "Коммерсант"

В Минцифры 26 февраля прошло совещание, посвященное применению ЕБС (управляется "Ростелекомом") для удаленной идентификации абонентов связи, на котором обсуждался вопрос увеличения количества способов сбора биометрических данных россиян, рассказали "Ъ" три участника совещания.

По словам одного из них, речь, в частности, идет о том, чтобы стимулировать граждан сдавать биометрию в многофункциональных центрах предоставления госуслуг (МФЦ) и через специальное мобильное приложение, поясняет другой собеседник газеты. "Без сдачи биометрии некоторые госуслуги могут стать недоступными удаленно",- уточнил он.

В результате в течение двух лет в Минцифры рассчитывают увеличить число биометрических "слепков" граждан в ЕБС до 70 млн, что равно числу подтвержденных профилей на портале госуслуг, добавил еще один источник "Ъ".

Сейчас данные в ЕБС могут собирать только банки - согласно официальным данным, это делают 228 кредитных организаций. Однако в каком количестве подразделений это должно происходить, законодательно не записано, и банкиры не проявляют особого рвения. Их пытается со своей стороны подталкивать ЦБ - регулятор уже подготовил проект документа, который обяжет все банки с универсальной лицензией организовать сбор биометрии в 80% подразделений в населенных пунктах с численностью более 1 тыс. жителей.

С 1 января 2021 года к ЕБС также подключились страховые компании.

В Минцифры подтвердили, что прорабатывают возможности применения ЕБС в различных сферах правоотношений и ведет работу по возможности сбора биометрических образцов в МФЦ по желанию граждан. В феврале министерство разработало соответствующий проект постановления правительства, который вносит изменения в правила организации деятельности МФЦ, дополняя их функции за счет сбора биометрических данных и внесения их в ЕБС.

В "Ростелекоме" уточнили, что также планируется запуск решения для самостоятельной регистрации биометрии с использованием мобильного приложения.

Однако эксперты смотрят на ситуацию скептически, отмечая, что выгоды биометрии все еще далеко не очевидны, а вот риски - вполне.