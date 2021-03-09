ФНС ужесточает правила трат в пользу головных компаний

9 марта. FINMARKET.RU - Контроль за платежами российских "дочек" в пользу их головных структур будет ужесточен. В разъяснительном письме ФНС конкретизировала, какие расходы в адрес материнских организаций не могут учитываться их дочерними компаниями при расчете налога на прибыль, пишут "Известия"

ФНС в своем письме о квалификации платежей между членами одного международного холдинга подчеркнула, что понижать налог на прибыль, вычитая из нее сумму расходов на так называемую акционерную деятельность, запрещено. Если дочерняя структура перечисляет холдингу средства, которые последняя использует в интересах бизнеса в целом, а не этого конкретного подразделения, то такие затраты не могут считаться экономически обоснованными и, соответственно, использовать их при расчетах сборов в бюджет нельзя, следует из документа.

Причем не имеет значения, что эти расходы принесут "дочке" определенные выгоды. Сопутствующие или синергетические эффекты для члена группы от инвестиций материнской компании за его счет не могут служить предлогом для понижения налога на прибыль.

Принципиальным критерием для отказа от признания платежей "дочки" в адрес "матери" экономически обоснованными ФНС считает отсутствие у первой прямой потребности в таких расходах. Иными словами, если налоговая придет к заключению, что член группы не стал бы самостоятельно обращаться к третьим лицам, например к консалтинговым агентствам ради проведения тех или иных рыночных исследований, то средства на это, перечисленные головной компании, не будут учитываться при расчете сборов в бюджет.

Близкий к кабмину источник пояснил, что налоговая продолжает действовать в векторе максимальной защиты национальных налоговых потоков и ужесточения политики деофшоризации.

"ФНС решила расставить точки над "и", что можно, а что нельзя учитывать как расходы в целях налогообложения, если они произведены в адрес акционера. Если группа ведет международный бизнес, структурированный через российскую юрисдикцию, ему в целом всё равно, на какую компанию повесить затраты - на "мать" или на "дочь". Тогда как к холдингам с зарубежной головной компанией есть определенные претензии", - пояснил собеседник "Известий".

Письмо вызвало большой резонанс и настороженность у бизнеса и профессиональных консультантов, заявил "Известиям" директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Станислав Денисенко. Причем документ, судя по реакции предпринимательских объединений, был составлен без предварительного обсуждения с деловым сообществом, добавил он. Как считает эксперт, риски увеличения фискальной нагрузки для бизнеса серьезно возросли.