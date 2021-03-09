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09 марта 2021 года 10:15

В РФ начинается выдача кредитов на восстановление бизнеса

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Вадим Жернов/ТАСС
Вадим Жернов/ТАСС
9 марта. FINMARKET.RU - С сегодняшнего дня банки начинают выдачу кредитов на восстановление бизнеса под 3% годовых - начинается заключение кредитных договоров по новой госпрограмме поддержки бизнеса ФОТ 3.0, пишет "Российская газета". Процентная ставка по кредиту составляет 3% при условии, что в период действия кредитного договора заемщик сохранит численность своих сотрудников на уровне 90%.

Размер кредита рассчитывается как произведение МРОТ (12,8 тыс. руб.), численности работников и расчетного периода, составляющего 12 месяцев. Максимальная сумма не может превышает 500 млн руб.

Заемщиками по новой программе могут быть юрлица и индивидуальные предприниматели, одновременно соответствующие следующим критериям:

  • получившие ранее кредиты по программе ФОТ 2.0, в рамках которой они должны до 1 марта сохранять численность работников;

  • работающие в наименее восстановившихся отраслях экономики, к которым правительство отнесло, в частности, гостиничный бизнес, туризм, общепит, кинотеатры, музеи, зоопарки, фитнес-центры, компании по организации конференций и выставок.

Кредит можно оформить до 1 июля на срок до 12 месяцев. Поручителем выступит государство в лице ВЭБ.РФ, что обеспечивает заинтересованность банков в выдаче кредитов максимально широкому кругу заемщиков.

Новая программа должна помочь "мягкому" выходу бизнеса из программы ФОТ 2.0, предотвратив сокращения сотрудников после окончания периода наблюдения.

По предшествующей программе ФОТ 2.0 заключено свыше 220 тыс. кредитных соглашений на 400 млрд руб.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  банки,  кредиты,  бизнес


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