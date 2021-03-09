- получившие ранее кредиты по программе ФОТ 2.0, в рамках которой они должны до 1 марта сохранять численность работников;
- работающие в наименее восстановившихся отраслях экономики, к которым правительство отнесло, в частности, гостиничный бизнес, туризм, общепит, кинотеатры, музеи, зоопарки, фитнес-центры, компании по организации конференций и выставок.
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09 марта 2021 года 10:15
В РФ начинается выдача кредитов на восстановление бизнеса
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Вадим Жернов/ТАСС
9 марта. FINMARKET.RU - С сегодняшнего дня банки начинают выдачу кредитов на восстановление бизнеса под 3% годовых - начинается заключение кредитных договоров по новой госпрограмме поддержки бизнеса ФОТ 3.0, пишет "Российская газета". Процентная ставка по кредиту составляет 3% при условии, что в период действия кредитного договора заемщик сохранит численность своих сотрудников на уровне 90%. Размер кредита рассчитывается как произведение МРОТ (12,8 тыс. руб.), численности работников и расчетного периода, составляющего 12 месяцев. Максимальная сумма не может превышает 500 млн руб. Заемщиками по новой программе могут быть юрлица и индивидуальные предприниматели, одновременно соответствующие следующим критериям:
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