Россия прошла кризис лучше, чем мир в целом

9 марта. FINMARKET.RU -впервые прошлалучше, чем мир в целом: падениесоставило 3,1% против 3,5% в глобальной экономике, хотя эксперты ожидали по России худшей динамики, говорится очередном выпуске бюллетеня "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном экспертами Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ).. Выдержать удар, проявившийся в резком падении потребительской активности, внешнего спроса, цен на нефть, а также в осложнении из-за эпидемии производственной деятельности, помогли действующее в последние годы бюджетное правило и предпринятые государством меры по поддержке экономики, а политика инфляционного таргетирования способствовала финансовой стабильности.

"Негативный эффект кризиса - ранее ожидалось, что ВВП вырастет на 1,7% - примерно в равной степени был результатом сжатия внешнего и внутреннего спроса, что сильно отличалось от 2015 г., когда ВВП упал на 2,0%, а экспорт демонстрировал заметный рост. В 2020 г. экспорт, напротив, упал на рекордные с 1996 г. 5,1%, что было вызвано самой глубокой мировой рецессией с середины XX в., ограничением международного сообщения и беспрецедентным сокращением нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+", - говорится в "Комментариях о государстве и бизнесе"

Со стороны внутреннего спроса сильнее всего сказалось падение конечного потребления населения на 8,6%, почти такое же мощное, как в 2015 г., но худшее, чем в 2009 г. Оно в равной степени было обусловлено снижением склонности населения к потреблению на 4,7 п.п. (прежде всего из-за жестких ограничительных мер и опасений во время эпидемии) и реальных располагаемых доходов на 3,5%.

Кризис 2020 г. из-за своей эпидемиологической специфики характеризовался исключительной неравномерностью экономической динамики, отмечают эксперты Центра развития ВШЭ. Розничный товарооборот сократился на 4,1%, в то время как платные услуги населению - на 17,1%. В счете ВВП методом производства некоторые виды деятельности упали на четверть.

После провала во втором квартале экономика на фоне адаптации к кризису отыграла в четвертом квартале примерно три четверти кризисного падения, правда, вторая "волна" эпидемии затормозила восстановление. Впрочем, безработица устойчиво снижается, эпидемиологическая обстановка улучшается, а вакцинация в России и в мире набирает обороты. На этом фоне опрошенные нами в феврале профессиональные прогнозисты ожидают роста ВВП на 2,8% в 2021 г. и 2,4% в 2022 г. - при более оптимистичных прогнозах Банка России (3,0-4,0% и 2,5-3,5% соответственно) - с долгосрочной стабилизацией темпов роста на уровне 2,0% в год. Рост реальных располагаемых доходов, согласно нашему консенсус-прогнозу, составит 2,3% в 2021 г. и 1,8% в 2022 г.

Согласно консенсус-прогнозу, рост экономики в текущем году будет сопровождаться чуть более быстрым восстановлением промышленного производства (3,1% в 2021 г.), розничного товарооборота (4,0%) и инвестиций в основной капитал (3,3%). По итогам двух лет они также вырастут сильнее, чем ВВП и превысят уровень 2019 г. на 3,2%, 2,5% и 2,4% соответственно.

При этом эксперты ожидают более медленного роста реальных располагаемых доходов населения - на 2,3% в 2021 г. (и на 1,8% в 2022 г.): по итогам 2022 г. уровень 2019 г. будет превышен лишь на 0,5%. Вероятно, прогнозисты учитывают депрессивную динамику доходов, наблюдавшуюся с 2014 г., а также особо сильную зависимость доходов населения от уровня бюджетных расходов, отмечается в "Комментариях о государстве и бизнесе".

Безработица, согласно прогнозу, тоже будет нормализовываться не очень быстро - с 5,8% в среднем в 2020 г. до 5,4 и 5,0% в 2021 и 2022 гг. соответственно, против 4,6% в 2019 г. Впрочем, динамика этого индикатора будет зависеть особенно сильно от потребительского поведения (прежде всего в части восстановления спроса на услуги) и, возможно, окажется более позитивной. На более долгосрочную перспективу эксперты прогнозируют стабильные темпы роста экономики - примерно по 2,0% в год, т.е. без тенденции к ускорению. Впрочем, консенсус-прогноз предусматривает сохранение стабильной инфляции около 4,0%, при ключевой ставке Банка России в сравнительно низком диапазоне (около 4,5-5,0%), указывают эксперты Центра развития ВШЭ