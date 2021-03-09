Новые ВИЭ-объекты будут штрафовать за низкую выработку

9 марта. FINMARKET.RU - Правительство опубликовало постановление, вводящее правила новой программы поддержкина 2025–2035 годы. Теперь отборы проектов солнечных и ветровых электростанций (СЭС и ВЭС), а также мини-ГЭС до 50 МВт будут проходить по минимальной одноставочной цене за киловатт-час (включает капитальные и эксплуатационные затраты). По тому же критерию будут отбираться и проекты СЭС на 2023 и 2024 годы из первой программы поддержки ВИЭ (480 МВт). Первые конкурсы по новым правилам должны пройти до 4 сентября, пишет "Коммерсант"

ВИЭ-объекты строятся за счет потребителей электроэнергии, которые 15 лет платят повышенные платежи за зеленые мощности. В новой программе платеж зависит от выработки: генератор будет заявлять план по выработке на все 15 лет, а при невыполнении плана платеж снижается. По оценкам Ассоциации предприятий солнечной энергетики (АСЭ), в текущей редакции при длительном снижении выработки относительно плана в первый год работы генератор может потерять не менее 30% от общего платежа за все 15 лет. Максимальная потеря может составить до 80% от общего платежа за весь срок, говорит собеседник “Коммерсанта” в отрасли. ВИЭ-объекты начнут наравне с тепловой генерацией штрафовать и за отклонение от плана выработки на рынке на сутки вперед (РСВ) — штраф составит 30% от цены РСВ в конкретный день, отметили в АСЭ. При этом ВИЭ-объекты зависят от внешних факторов, в отличие от ТЭС, а спрогнозировать погоду на 15 лет вперед практически невозможно, подчеркивает источник газеты.

Постановление также вводит штрафы за невыполнение целевого показателя по экспорту (доля выручки от продажи ВИЭ-оборудования за рубеж в стоимости станции). Для СЭС и ВЭС штраф в 2025–2029 годах составит 10% от гарантированного платежа, в 2030–2032 годах вырастет до 21%, а в 2033–2035 годах достигнет 33%. Постановление увеличивает и штрафы за недостаточную локализацию оборудования ВИЭ-объектов: штраф для СЭС — 85%, для ВЭС и мини-ГЭС — 75%.