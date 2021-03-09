Рост объемов кредитов МСП несет риски для банков - Moody's

9 марта. FINMARKET.RU - Рост объемов кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), может иметь негативные последствия для российских банков. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства Moody's, пишут "Ведомости"

Ранее Банк России сообщил, что в декабре 2020 г. объем выданных МСП кредитов составил 942 млрд руб. и был максимальным за последние два года. В целом благодаря государственным программам по поддержке данного сегмента и собственным программам банков общий кредитный портфель малого бизнеса за год практически удвоился, отмечают аналитики Moody's.

Они считают эту тенденцию негативной, так какдля МСП более рискованны, чем для крупных корпоративных клиентов или розничных заемщиков. Сегмент малого бизнеса остается наиболее уязвимым в текущей ситуации из-за низкой покупательной способности населения. Даже в более благоприятных условиях риски остаются высокими, поскольку кредиты для МСП, как правило, не имеют обеспечения, отмечают в Moody's. Кроме того, у малого бизнеса меньше возможностей рефинансировать свой долг.

По данным ЦБ, в декабре 2020 г. годовые ставки по кредитам сроком до года были на 2,17 п. п. выше для МСП, чем для крупных компаний. Для ссуд сроком больше года - на 1,15 п. п. На конец 2020 г.показал самую высокую долю просроченных кредитов - 11% от общего объема. Для сравнения: доля просрочки у крупных компаний и розничных заемщиков составляет 6,3 и 4,7% соответственно.

В целом банки достаточно аккуратно росли в сегменте МСП, так как он является наиболее пострадавшим в результате пандемии, отметил директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Антон Лопатин. Сохранится давление на эту отрасль и в 2021 г. "У МСП обычно ниже запасы прочности по выручке, поэтому снижение экономической активности и коронавирусные ограничения оказывают моментальное влияние на их кредитоспособность - соответственно, и на риски с точки зрения банков", - говорит Лопатин.

Из-за роста объема кредитных портфелей для МСП есть риски неплатежей в будущем, считает главный аналитик ГК "Алор" Алексей Антонов. Особенно они будут велики, когда меры господдержки будут прекращены, а долги у компаний останутся. "Однако банки весь прошлый год наращивали резервы в том числе и для компенсации потерь по плохим долгам, - замечает аналитик. - Продолжат они реализовывать такую политику и в текущем году, поэтому большая часть кредитных организаций крайне устойчива и готова даже к негативным сценариям".