Банки попросили доступ к базам МВД с водительскими правами

9 марта. FINMARKET.RU - Законопроект о расширении перечня документов для упрощенной идентификации банковских клиентов за счет водительских прав внесен в Госдуму в феврале 2021 года. Для проверки подлинности водительского удостоверения предлагается дать организациям, которые имеют право проводить упрощенную идентификацию, безвозмездный доступ к информационным системам, где содержатся данные об этих документах. Об этом говорится в заключении Национального совета финансового рынка (НСФР) на соответствующую законодательную инициативу, пишут "Известия"

В документе предлагается установить сроки для обеспечения доступа организаций к базам МВД для проведения упрощенной идентификации. В качестве примера приводится 1 января 2022 года. Подключение к информсистемам ведомства советуют сделать аналогичным доступу к базам ФНС, ПФР и ФОМС - для проверки ИНН, полисов СНИЛС и ОМС, которые сейчас разрешены для проведения упрощенной идентификации.

Заключение на законопроект направлено в Госдуму, ЦБ, Минэкономразвития, Минфин и Минцифры, заявил "Известиям" председатель НСФР Андрей Емелин. Он пояснил, что обеспечение доступа к базе МВД с информацией о водительских удостоверениях необходимо с технологической точки зрения: в ином случае у финансовых организаций не будет возможности проверить подлинность документа.

Банк России поддерживает законопроект об упрощенной идентификации банковских клиентов по водительским правам, заявили изданию в регуляторе. В то же время там полагают, что вопрос практической реализации механизма (в том числе в части подтверждения достоверности содержащихся в документе сведений) потребует отдельной проработки с участием заинтересованных органов госвласти.

В крупнейших банках подтвердили "Известиям" необходимость доступа к верифицированной информации о номерах водительских удостоверений.

Представители банков считают, что обмен валюты и оформление микрозаймов по водительскому удостоверению упростит жизнь клиентам и расширит возможности по оказанию банковских услуг. Вместе с тем степень защиты прав, как документа, слабее, чем у паспорта, отмечают эксперты.