Для зарубежных компаний могут ввести "цифровой налог"

5 марта. FINMARKET.RU - Для зарубежных ИТ-компаний, которые пользуются данными россиян для формирования своих рекламных кампаний, в России могут ввести специальный. Такое решение обсуждают в правительстве с российскими представителями ИТ-индустрии, "Российская газета"

Мероприятия по введению нового налога (под кодовым названием "цифровой налог") предположительно войдут во второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли. "Предложение по мерам поддержки готовит Минцифры совместно с ИТ-компаниями, в процессе участвует около 200 представителей компаний", - подтвердили "РГ" в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Меры, предложенные отраслью для второго пакета, связаны со смягчением уголовного законодательства и правоприменительной практики, влияющих на развитие ИТ-предпринимательства и цифровую трансформацию экономики, перечислил Николай Комлев, директор Ассоциации АПКИТ, председатель Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики. "Тема цифрового налога поднимается во многих странах, и это во многом обоснованная практика. Обсуждается она и в России. Но конкретных законопроектов я пока не видел", - сказал он.

Саму идею такого налога в отрасли широко поддерживают.

Глобальные интернет-корпорации стремятся подчинять целые отрасли в разных странах за счет своих доминирующих позиций мировых агрегаторов. Цифровой налог - одна из мер, направленных на создание равных условий ведения бизнеса, пояснил Валентин Макаров, президент Ассоциации РУССОФТ.

Пока никаких подробностей о новом налоге нет. Если он коснется только зарубежных ИТ-игроков, возникает вопрос соответствия нормам ВТО, сказала Александра Орехович, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив. Устанавливать отдельные налоги для ИТ-компаний по территориальному признаку нельзя, то есть налог коснется и российских игроков. Подобные законы уже приняты во Франции, в Канаде, в Великобритании и других странах, подтвердила Орехович. Однако они распространяются на все компании.

"РГ" напоминает, что в России уже действует налог, который иностранные компании должны уплачивать за оказание услуг в нашей стране. В свое время он получил широкую известность как "налог на Google". С 2017 года иностранные компании, торгующие на территории России электронным контентом через онлайн-каналы, обязаны были уплачивать 18-процентный налог на добавленную стоимость (НДС), даже если зарегистрированы в другой стране. С 2021 года данный налог увеличили до 20%. Новый налог, вероятно, станет логичным продолжением такой политики.