ФНС определит уровень дохода российских домохозяйств

5 марта. FINMARKET.RU - В 2021 году Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Минтрудом, ПФР и Росстатом в этом году проведут пилотный проект для развития адресности социальных мер поддержки населения, главным исполнителем проекта будет налоговое ведомство, пишет "Коммерсант"

Как следует из соответствующего распоряжения правительства, в ближайшее время ФНС начнет формировать реестры семей и домохозяйств на основе данных из собственной автоматизированной информационной системы «Налог-3» и информационной системы ведения единого федерального информационного регистра населения, которая разрабатывается на основе ЕГР ЗАГС. Они будут содержать сведения о составе семей и домохозяйств, их налогооблагаемых доходах и имуществе. Информация из этих реестров затем поступит в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), которая содержит сведения о других видах доходов, таких как пенсии, социальные пособия, выплаты и др., которыми располагают Пенсионный фонд и органы социальной защиты населения.

Бюджет пилотного проекта составит 167 млн руб., которые служба получит из резервного фонда правительства — отметим, в сравнении с социальной значимостью проекта и его важностью для социальной политики это практически ничего не значащая сумма.

Как сообщили “Коммерсанту” в пресс-службе ФНС, пилотный проект оценки доходов семей "не направлен на контроль и не несет фискальной функции, его цель — оценить реальный уровень обеспеченности семей и домохозяйств и сформировать предложения по оценке нуждаемости на основе административных данных".