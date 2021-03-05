Более половины банков зафиксировали отток депозитов

5 марта. FINMARKET.RU - Россияне продолжают забирать деньги из банков: в январе 61,5% банков зафиксировалисредств населения. Год назад эта цифра была в полтора раза меньше (44,3%), следует из аналитического обзора рейтингового агентства "Эксперт РА", на который ссылаются "Ведомости"

В среднем снижение объема вкладов составило 1,5%, а без учета банков, в которыхвыросли, - 5,3%. "Такие оттоки пока не угрожают состоянию ликвидности банков, но обостряют конкурентную борьбу за клиентов, - утверждается в обзоре. - Отдельные игроки уже начали повышать ставки, но потенциал их роста ограничен рыночными индикаторами и потенциальным негативным влиянием на финансовые результаты".

При этом, отмечают аналитики "Эксперт РА",будут конкурировать за клиентов не только друг с другом, но и с игроками из других секторов финансового рынка, например брокерскими компаниями. "На смену ценовой конкуренции в очередной раз придет соревнование на уровне полноты и качества инфраструктуры проведения клиентских транзакций", - указывают они.

Вице-президент - старший аналитик агентства Moody's Семен Исаков отмечает, что отток средств с вкладов во многом обусловлен резко ускорившейся в последние несколько месяцев инфляцией, что в сочетании с введением налога на доходность по депозитам сделало малопривлекательным сбережение по текущим ставкам.

По мнению доцента кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" РАНХиГС Сергея Хестанова, минимальный рост ставок, который наблюдается на сегодняшний день (на 0,25-0,5 п. п.), свидетельствует о том, что "пока банки не воспринимают отток средств как существенный фактор риска". В то же время он отмечает, что обострение конкуренции в банковском секторе ведет к уходу с рынка слабых игроков и, "учитывая нынешнюю ситуацию, этот процесс может ускориться".