Бизнес попросил о льготных кредитах на инвестиции

5 марта. FINMARKET.RU - "Опора России" предложила Минэкономразвитию запустить льготную программу инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса по ставке не выше ключевой, рассказал "Известиям" глава организации Александр Калинин.

Сегодня для малого и среднего бизнеса действует несколько льготных программ кредитования с субсидированием процентной ставки. Самая значимая работает в рамках постановления правительства № 1764, по ней можно взять заем под 7% годовых. Кроме того, в начале марта правительство утвердило программу для выплаты зарплат "ФОТ 3.0", ориентированную на предприятия из пострадавших от пандемии отраслей: гостиничный и ресторанный, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений. По ней кредиты предоставляются по ставке 3% при условии, что заемщик сохраняет не менее 90% рабочих мест в период действия договора.

Указанные опции своевременны и решают важные проблемы, но не выполняют задачу по перезапуску инвестиционного цикла, который тоже можно стимулировать кредитованием, отметил глава "Опоры России" Калинин.

"Кредиты, выдаваемые на инвестиционные цели, рассчитаны на длительный срок, и бизнес, как правило, берет их менее охотно, чем займы на оборотные нужды. Если бы у предпринимателей была возможность взять инвесткредит под 4,25%, а банкам компенсировали понижение ставки, они пользовались бы намного большим спросом. Подобно тому как льготная ипотека повысила спрос на жилье, кредиты с пониженной ставкой для МСП дадут толчок перезапуску инвестцикла", - уверен он.

"Опора России" предложила запуск программы Минэкономразвития и ведомство обещало инициативу рассмотреть, сообщил Калинин.

Общенациональный план действий по восстановлению экономики предполагает, что инвестиции в основной капитал вырастут не менее чем на 4,5% к концу 2021 года. Одна из ключевых инициатив, призванных запустить новый инвестиционный цикл, - комплексная поддержка инвестпроектов с помощью соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Однако она рассчитана только на крупный бизнес и многомиллиардные стройки: для стимулирования инвестиционных активностей малых предприятий прямых мер поддержки план не предусматривает.

В банках инициативу поддержали: нововведение поможет бизнесу не просто выживать, а развиваться. Новая кредитная программа потребует от 55 до 75 млрд рублей из бюджета, оценили эксперты.