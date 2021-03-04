Более половины безработных не смогли трудоустроиться

4 марта. FINMARKET.RU - Только 41% россиян, которые недавно потеряли работу, смогли вновь трудоустроиться в 2020 г. Такие выводы представили эксперты Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР) в аналитической записке "Безработица времен COVID-19: что могут рассказать административные данные?" на основе анализа открытых данных Роструда, пишет газета "Ведомости" в четверг. По мнению авторов исследования, госструктуры не слишком эффективно помогали людям искать работу, зато выполнили функцию социальной поддержки путем распределения установленных правительством выплат.

Опрошенные "Ведомостями" специалисты отмечают, что повышение пособий в 2021 г. могло бы ускорить восстановление российского рынка труда.

Одной из существенных мер поддержки безработных в 2020 г. стало именно повышение размеров пособий по безработице, отмечают эксперты. В апреле максимальный размер пособия по безработице подняли с 8000 до 12 130 руб., а в мае увеличили нижний порог с 1500 до 4500 руб. В конце 2020 г. эти меры отменили. ­"Повышение ­пособий по безработице привело к тому, что люди стали гораздо активнее ­регистрироваться как официально– они хотели получать деньги во время кризиса, понимая, что найти работу сложно", – пояснил "Ведомостям" аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

По мнению Коренева, повышенные пособия следовало бы сохранить и в 2021 г., поскольку ситуация на рынке «всё еще остается сложной», к тому же "люди недовольны возвращением к прежним суммам". Соавтор документа Витовт Копыток в разговоре с "Ведомостями" согласился с мнением о том, что продление повышенных пособий могло бы иметь положительный эффект.

Источником прироста зарегистрированных безработных, по данным исследования ЦПУРа, стали люди, ранее работавшие за черную зарплату, а также экономически неактивное население, например выпускники, домохозяйки, люди предпенсионного возраста. Пики регистрации заявлений в центрах занятости пришлись на дни видеообращений Путина. "Обращения президента стали одним из основных каналов информирования населения", – уточнил Копыток. Этот фактор вместе с повышенными выплатами привели к тому, что в 2020 г. доля официально нетрудоустроенных достигла 2/3 от фактически безработных, хотя ранее это соотношение достигало лишь 1/5.