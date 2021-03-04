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04 марта 2021 года 09:45
Утвержден план оценки требований к бизнесу
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DPA/TACC
4 марта. FINMARKET.RU - Глава Минэкономразвития РФ утвердил план оценки требований к бизнесу. Как подчеркивают в министерстве, план проведения оценки применения обязательных требований на 2021 год разработан с учетом позиций бизнес-сообщества и обратной связи от предпринимателей, пишет "Российская газета". В план включены блоки регулирования, по которым возникает много замечаний и предложений, - по специальной оценке условий труда, обращению с отходами, плате за негативное воздействие на окружающую среду, а также установлению санитарно-защитных зон. Минтруд, Минприроды и Роспотребнадзор должны до 1 июня представить публичные доклады о достижении целей регулирования в названных сферах, их рассмотрят Минэкономразвития и Минюст. Нормативные-правовые акты, которые не пройдут оценку, должны быть изменены. Детальная процедура закреплена постановлением правительства в конце прошлого года. По сути, это продолжение логики "регуляторной гильотины" благодаря которой к началу 2021 года отменен огромный массив наиболее устаревших требований к бизнесу, в том числе еще советских времен, и принято новое регулирование. Запуск нового механизма оценки является с этого года одной из ключевых задач регуляторной политики, подчеркивают в Минэкономразвития. Это инновационный институт, позволяющий оценить достижение целей, заявленных при введении регулирования, и принять необходимые корректировки с учетом фактических результатов, отмечает директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития Александр Литвак. "Включение в план наиболее критикуемых бизнес-сообществом сфер регулирования свидетельствует о нацеленности новой системы оценки обязательных требований на практический результат", - отметил статс-секретарь - вице-президент РСПП Александр Варварин.
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Ключевые слова: РФ, бизнес, оценка, требования, план
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