Рост кредитного портфеля МСБ стал рекордным за восемь лет

4 марта. FINMARKET.RU - Задолженность субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) по кредитам за прошлый год выросла примерно на 23% и на начало 2021 г. достигла 5,8 трлн руб. против 4,7 трлн на январь 2020 г. Столь значительный прирост кредитный портфельпоследний раз демонстрировал восемь лет назад, пишут "Ведомости", приводящие подсчеты рейтингового агентства "Эксперт РА".

В агентстве отмечают, что одной из причин роста объема портфеля МСБ стала активная реструктуризация кредитов, которую банки проводили в рамках мер антикризисной поддержки бизнеса. Это подтверждается данными Банка России, согласно которым с третьей декады марта по конец декабря 2020 г. банки реструктурировали задолженность малых и средних предприятий на общую сумму около 854 млрд руб.

Благодаря этому сдерживался рост проблемной задолженности на балансах банков. И хотя в абсолютном выражении просроченная задолженность в прошлом году выросла на 13% (максимальное значение с 2016 г.), достигнув 640,7 млрд руб., на 1 января 2021 г. ее доля в портфеле кредитов МСБ составила 11% – почти на 1% меньше, чем на начало прошлого года.

Банкиры, соглашаясь с оценками агентства, выделяют среди причин увеличения портфеля МСБ реализацию антиковидных мер господдержки и прежде всего – выдачу субсидий на возмещение недополученных банками доходов по кредитам. Они также считают, что с умеренным наращиванием банками объемов новых выдач и реализацией мер господдержки пострадавшим отраслям объем финансирования субъектов МСБ в текущем году, вероятно, сохранится на уровне предыдущего 2020 года.