Путешествовать самолетом стало дорого

4 марта. FINMARKET.RU - Ограниченное число доступных для россиян зарубежных стран и авиарейсов привело к резкому росту стоимости полетов. В марте на билеты за рубеж граждане в среднем тратят почти на 40% больше, чем в докризисном 2019 году, а по некоторым направлениямвыше более чем вдвое. Медленнее, но дорожают и полеты внутри страны.

Средняя стоимость забронированного авиаперелета за рубеж в начале марта 2021 года составила 15,7 тыс. руб., что больше на 55% год к году и на 39,5%, чем за тот же период 2019 года. Такие данные, пишет "Коммерсант" приводят Biletix и Aviasales.

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова связывает резкийцен с падением курса рубля и ограниченным предложением. А вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин уточняет, что принимать россиян готовы около 40 стран, из которых прямое авиасообщение открыто с незначительным числом.

Высокие тарифы на перевозку на международных направлениях отмечают и участники рынка организованного туризма. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов поясняет, что если в допандемийный период авиаперелет мог составлять в среднем 60% от стоимости путешествия на Мальдивы, то теперь - 80-85%.

На внутреннем рынке стоимость перелетов растет не столь быстро, но также активно восстанавливается. По расчетам Aviasales, стоимость забронированного авиаперелета на март в России в одну сторону составляет 4,83 тыс. руб., это фактически соответствует значению докризисного 2019 года (4,89 тыс. руб.), в то время как летать по стране в 2020 году было на 5,3% дешевле. По многим популярным направлениям за 2 года стоимость даже выросла. Между тем спрос на перелеты внутри страны продолжает расти.