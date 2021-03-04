Бизнесу готовят инструмент по платежам в бюджет одним переводом

4 марта. FINMARKET.RU - Для предпринимателей готовят специальный инструмент по погашению обязательств перед государством одним переводом. Над таким форматом единого платежного документа для перечисления налогов и сборов вработают Корпорация, Минэкономразвития и Минфин. Об этом говорится в протоколе совещания с ведомствами у первого вице-премьера Андрея Белоусова, пишут "Известия"

Как следует из протокола совещания у Белоусова, единый платежный документ даст представителям малого и среднего бизнеса возможность погашать задолженность одним переводом - с разбивкой на статьи (например, перед государством, внебюджетными фондами).

По словам источника газеты, близкого к кабмину, эксперимент по объединению налоговых выплат сначала будет проведен на субъектах МСП, однако впоследствии может быть распространен и на крупный бизнес. Он отметил, что механизм единого платежа будет похож на оплату услуг сотовых операторов: предприниматели смогут перечислять в бюджетную систему любые суммы и в любое время (в том числе авансом), а налоговая будет самостоятельно проводить их зачет и присылать уведомление в случае, если средств оказалось недостаточно.

Сложности проведения расчетов с налоговой сегодня выступают одной из важных проблем для предпринимателей, сообщили "Известиям" в Корпорации МСП. Особенно это актуально для начинающих бизнесменов, у которых нет возможности оплачивать услуги опытного бухгалтера, уверены там.

"Чтобы сделать этот процесс простым и прозрачным, прорабатывается вопрос объединения платежей в рамках одного документа. Он будет понятен для бизнеса, сократит риски совершения ошибок и, как следствие, возникновения дополнительных издержек в виде начисления пеней", - пояснили в корпорации.

Там добавили, что предлагают таким образом снять дополнительную нагрузку с предпринимателей и перенести на государство обязанность по разнесению платежей по различным налогам и сборам. Этот проект ложится в общую концепцию упрощения взаимодействия бизнеса и власти с помощью цифровизации государственных услуг и сервисов, сокращения необходимых действий со стороны предпринимателей и внедрения клиентоориентированного подхода к ним, полагают в госструктуре.

Эксперты согласны, что предлагаемая система будет действительно удобна для предпринимателей. Кроме этого, она нацелена, по всей видимости, и на улучшение собираемости.