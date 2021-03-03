Сомнительные доходы чиновников изымут в пользу государства через суд

3 марта. FINMARKET.RU - Чиновникам придется отдавать в казну лишние деньги. "Лишние" в данном случае означает: непонятно как заработанные.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в законы "О противодействии коррупции" и "О банках и банковской деятельности". Инициатива наделяет прокуратуру полномочиями обращаться в суд, чтобы обращать в доход государства чиновничьи накопления, превышающие официальный доход.

Минимальная сумма излишков: 10 тыс. руб. То есть, если на счету чиновника появилось на 10 тыс. больше того, что он заработал за 3 года, деньги могут забрать. Впрочем, есть подозрения, что 10 тыс. дело не ограничится, пишет "Российская газета"

Каждый год госслужащие сдают декларации о доходах и имуществе. Еще в 2012 году был принят закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Он дает право прокурорам обращаться в суд, чтобы забрать в доход государства недвижимость, автомобили и ценные бумаги, принадлежащие чиновникам, если нет подтверждения законности их приобретения, а стоимость превышает официальный доход семьи за предыдущие 3 года.

Система успешно работает, однако на практике обнаружился законодательный пробел: действующий порядок не распространяется на денежные средства. То есть, если у чиновника имеется яхта, на которую ему не накопить за всю свою честную жизнь, то прокуратура может через суд изъять ее в доход государства. Но если у чиновника сомнительный счет в банке, подать иск в суд нельзя. Теперь же подготовленная инициатива исправляет ситуацию.

Вопросы появятся, если найденная сумма превышает официальныеза 3 года.

Но деньги автоматически не заберут. В суде у чиновника будет шанс объясниться, доказать, например, что деньги получены в наследство или взяты в долг, или принадлежат детям.

Если суд сочтет доводы убедительными, претензии к чиновнику снимут. Но доводы должны быть очень убедительными.

В конце прошлого года Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что за 8 лет у чиновников изъяли неподтвержденное доходами имущество на 34 млрд руб.

Как рассказывают эксперты, вырученные средства перечисляются в госказну для последующего распределения в соответствии с запланированными расходами бюджета. Кроме того, деньги за изъятые у чиновников земли и особняки нередко зачисляются в Пенсионный фонд и направляются на выплату страховых пенсий.