Система образования живет в доковидной реальности

3 марта. FINMARKET.RU - Десятки тысяч студентов не смогут найти работу по специальности из-за долгосрочной трансформации российской экономики и рынка труда. Индустрия гостеприимства, театры и авиакомпании сокращают персонал и не готовы принимать новых сотрудников. Российскаяобразования пока не начала перестройку и принимает абитуриентов, которые не смогут работать по специальности. Студентам и молодым специалистам придется осваивать дополнительные навыки для большей адаптивности, предупреждают эксперты, пишет "Независимая газета"

По оценкам Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), без работы из-за пандемии в могут остаться 174 млн занятых в отрасли по всему миру. А в России лишиться работы из-за спада туристической отрасли могут 1-3 млн человек.

Благодаря поддержке государства в виде льготного кредитования многие компании сохранили персонал, но вряд ли надолго. В гражданской авиации падение пассажирооборота составило около 50%. Эксперты считают, что падение выручки общепита по итогам года составляет от 20 до 50%. Пострадали учреждения культуры, развлечений.

Проблемы этих отраслей не могут не беспокоить студентов вузов и профессиональных колледжей, обучающихся, например, по профессии "Туризм". Исследования кадровых агентств и раньше показывали, что более 40% людей, получивших высшее, не работают по специальности. Не исключено, что под влиянием ударов по профильным отраслям молодым людям еще больше придется задумываться о смене профессии.

Сложности могут возникнуть уже в этом году для обучающихся на факультетах экономики туризма, бизнеса и сервиса. Но в основном последствия новых факторов на рынках вряд ли будут иметь эффект для нынешних студентов, речь все-таки о перспективе нескольких лет, - полагает директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина. - Пандемия повлияет на выбор профессий в будущем. И абитуриенты будут учитывать устойчивость тех или иных отраслей к подобным кризисам. Это особенно коснется тех профессий, популярность которых снижалась и до пандемии. Речь идет, в частности, о финансовых аналитиках или бухгалтерах. По таким программам расширения приема студентов не предполагается".

Пандемия внесла свои коррективы в соотношение спроса и предложения на рынке труда, но это пока не повлияло на предложение со стороны выпускников учебных заведений соответствующих специальностей, сказала "НГ" доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. "Даже почти через год ситуация в наиболее пострадавших отраслях экономики, таких как туризм, общественное питание, гостиничный бизнес, остается напряженной. Но сфера образования не может так оперативно менять численность обучающихся. И даже в наступившем году контрольные цифры приема на основные специальности практически не изменятся. Но интерес абитуриентов может переориентироваться на другие востребованные специальности. По результатам исследований, более 40% выпускников не работали по специальности и до пандемии. Сейчас этот процент для некоторых специальностей может увеличиться". При этом эксперт полагает, что лишними на рынке труда выпускники вряд ли окажутся.