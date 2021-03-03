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03 марта 2021 года 09:43
Доля отказов в упрощенном банкротстве сокращается
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YAY/TACC
3 марта. FINMARKET.RU - Гражданам стали реже отказывать в упрощенном банкротстве. Об этом "Российской газете" сообщили в Минэкономразвития. С сентября граждане подали более 7,9 тыс. обращений об упрощенном списании долгов, в отношении 2,6 тыс. граждан процедура была начата, но большинству граждан заявление о признании их банкротами во внесудебном порядке возвращено. Достаточно высокая доля возвратов объясняется несоответствием заявителей критериям закона: размер долга от 50 до 500 тысяч рублей и закрытое исполнительное производство по основанию отсутствия у гражданина имущества, на которое можно обратить взыскание, говорит замминистра экономического развития Илья Торосов. То есть выдачей исполнительного листа по такому основанию служба судебных приставов, по сути, подтверждает, что у должника нет имущества, за счет которого могут быть погашены долги. Между тем доля возбужденных процедур выросла с 20,5% в сентябре до 46,5% в январе, и в первую очередь это объясняется растущим пониманием условий закона, подчеркивает Торосов. Как говорит управляющий директор, начальник управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Евгений Акимов, согласно статистике Единого федерального реестра сведений о банкротстве, почти половина заявлений, поданных в МФЦ в 2021 году, была принята в работу. По его словам, это демонстрирует, что институт внесудебного банкротства развивается, но ему нужно дать время, накопить правоприменительную практику и только после этого возможны изменения в закон. Так же считают в Минэкономразвития: там сообщили, что продолжат мониторинг. По поручению президента до 1 марта министерство должно было провести анализ практики применения упрощенного банкротства и при необходимости обеспечить ее совершенствование.
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Ключевые слова: Россия, банкротства, отказы
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