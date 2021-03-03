Москва вышла в лидеры по загрузке гостиниц в Европе

3 марта. FINMARKET.RU - Российская столица начиная с ноября прошлого года занимает 1-е место в Европе по уровню загрузки гостиниц, пишут "Ведомости" со ссылкой на отчет международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield, которая учитывала при составлении рейтинга объекты категории «3–5 звезд».

К примеру, в ноябре московские отели были заполнены на 39%, тогда как в Стамбуле, который был лидером рейтинга месяцем ранее, этот показатель снизился до 37,3%. В декабре уровень загрузки в российской столице поднялся до 43,3%, что более чем в 1,5 раза выше, чем в крупнейшем городе Турции. В первый месяц 2021 г. этот показатель в Москве практически не изменился – 43,6%, но на 2-е место вышел Баку: там в среднем в январе было загружено 26% номеров в гостиницах. Стамбул же опустился на 3-е место (24%) и делит его с Санкт-Петербургом.

Данные Cushman & Wakefield по Москве подтверждают как другие консультанты, так и отельеры. Руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова говорит, что в январе заполнено было 47% номеров в столичных гостиницах. Аналогичный показатель, по ее словам, был в сентябре прошлого года, это самый высокий результат с момента введения карантинных ограничений в стране.

Для сравнения: в доковидные времена картина в рейтинге Cushman & Wakefield по заполняемости гостиниц была кардинально иной. Скажем, в январе 2020 г. на 1-м месте был Лондон (70,5%). За ним плотной группой следовали Париж, Стамбул, Манчестер и Мадрид. Ас 60,1% занимала 15-е место в рейтинге.

Несмотря на неплохую загрузку, восстановление выручки московских отелей происходит медленнее, чем хотелось, и основная причина – это снижение средней стоимости номеров, говорит гендиректор сети Azimut Hotels Максим Бродовский. Самую высокую доходность, по данным Cushman & Wakefield, в январе показали отели Цюриха и Женевы – $30,6 и $27,3 на номер за одну ночь. Москва заняла 3-е место. Тут доходность составила $26,5.