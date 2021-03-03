Автопром столкнулся с дефицитом микросхем

3 марта. FINMARKET.RU - Российские производители электроники для автопрома столкнулись с дефицитом микросхем, который до этого охватил мировые рынки. Речь идет о микросхемах для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем, даже для работы кнопок на руле нужна управляющая микросхема, отмечает глава комитета АЕБ по автокомпонентам Алексей Беляев. Как рассказал "Коммерсанту" гендиректор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик, производители испытывают "высочайший дефицит компонентов, работают по их фактическому наличию". По данным газеты, о нехватке чипов сообщал автопроизводителям и другой крупный российский производитель электроники.

Дефицит чипов для автопрома возник во всем мире, поскольку весной 2020 года на фоне коронавируса автоконцерны сократили заказы. Теперь отрасль оказалась не готова к резкому восстановлению объемов, полагает Евгений Горелик.

По оценкам IHS Markit, из-за недостатка полупроводников в первом квартале будет отложено производство около 1 млн автомобилей по всему миру (около 5% от общего выпуска). Спрос на чипы вряд ли будет удовлетворен по крайней мере до второго полугодия 2021 года, сообщала газета Financial Times.

Проблему видят и в "Сантэл Навигации", которая поставляет приборы ЭРА-ГЛОНАСС СП Daimler и КамАЗа, Ford Otosan, Isuzu, Chery, "Белджи" и другим автопроизводителям.

В BMW признают, что большинство производителей с конца 2020 года столкнулись с нехваткой полупроводников, но "смогли максимально быстро адаптироваться к изменениям". В АвтоВАЗе сообщили, что создали специальную рабочую группу по мониторингу этой ситуации. В Daimler также постоянно отслеживают ситуацию "в тесном сотрудничестве" с поставщиками и адаптируют производственные программы, если требуется. "Держат ситуацию на контроле" и в Stellantis, отмечая, что рисков, связанных с производством Peugeot, Citroen, Opel, нет. В "Соллерсе" говорят, что предприятий группы проблема не коснулась, но из-за общей ситуации на мировом рынке такие риски сохраняются. Основные поставщики электроники у "Соллерса" - Bosch (УАЗ / Ford Transit), а также Continental, Valeo и Visteon (Ford Transit).

В Минпромторге рассказали, что в промышленности уже финансируются разработки радиоэлектронной продукции по постановлению 109, а с текущего года запланировано финансирование разработки электронно-компонентой базы, в том числе для автопрома.