Банки обяжут выкупать назад обманом проданные продукты

3 марта. FINMARKET.RU - Уже летомбудут обязаны выкупать обратно у клиентов те, которые они продали им с использованием обмана. Соответствующий законопроект будет принят в апреле, а вступит в силу в июне-июле, рассказал "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно законопроекту, Центробанк будет наделен новыми полномочиями. Так, регулятор сможет обязывать банки выкупать у клиентов обратно те продукты, которые были проданы с нарушением прав граждан. Например, когда обманом под видом одного инструмента был реализован другой. ЦБ также получит возможность запрещать продажи определенных продуктов, если при заключении договоров клиентам предоставляется недостоверная или неполная информация о рисках.

В документе также прописан объем информации о финансовых инструментах, который банки и агенты обязаны предоставлять потребителям при покупке. Данные должны быть достоверные, полные и описывать все риски продукта. ЦБ сможет определять содержание, форму и порядок предоставления информации клиентам. Новые правила нацелены на снижение мисселинга и практик навязывания услуг, а также на повышение информированности потребителей о финансовых продуктах, рассказали в пресс-службе Центробанка.

Там не привели конкретных примеров обмана, однако отметили, что продажа гражданам сложных инвестпродуктов под видом привычных депозитов — неприемлема. Ранее и банковские клиенты, и представители ЦБ неоднократно рассказывали о случаях оформления инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом вклада. Жертвами таких недобросовестных практик часто становились пенсионеры и другие социально незащищенные слои населения.

ЦБ уже ввел ограничения на продажу начинающим инвесторам сложных продуктов: ИСЖ и некоторых видов накопительного страхования жизни. В 2020 году на рынок ценных бумаг и капитала вышло большое количество новых розничных инвесторов. По данным Московской биржи, их стало больше примерно на 5 млн, общее число достигло рекордных 8,8 млн. При этом новичкам фондового рынка начали предлагать сложные финансовые инструменты, что несет высокие риски потери денег и разочарования в рынке, посетовали в пресс-службе регулятора.

. В крупнейших банках категорически отвергли существование у них мисселинга. Эксперты нововведение поддержали, однако отметили: неясно, как человек сможет доказать, что при покупке продукта его обманули.