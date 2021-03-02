Бизнесу готовят повышение экологических сборов

2 марта. FINMARKET.RU - В России могут повысить ставки экологических сборов. Минприроды решило не ограничиваться подготовкой законопроекта об ограничении дивидендных выплат, если компания не ликвидирует ущерб окружающей среде. Министерство обсуждает возможность и прямого повышения фискальной нагрузки на предприятия. Так, в министерстве "Известиям" рассказали, что рассматривают увеличение экологического сбора и платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

В МПР "Известиям" подтвердили, что в планах правительства подготовить законопроект об усилении ответственности бизнеса за вред природе. В него собираются включить радикальную меру - ограничить выплату компаниями дивидендов, если они нанесли ущерб окружающей среде и не ликвидировали его.

Уровни экологического сбора и платы за НВОС в документе не конкретизированы - в нем сообщается лишь о планах пересмотреть порядок их расчета.

Экологический сбор уплачивают производители или импортеры товаров, не обеспечивающие самостоятельную утилизацию отходов от их использования. Сейчас установлен перечень из 54 групп товаров и упаковок, которые требуют утилизации, он был обновлен в 2018 году. Тарифы пересматриваются каждые 3 года. Впрочем, хотя ставки этого платежа и не пересматривались на протяжении последних 3-х лет, нормативы по необходимым уровням переработки корректировались, по крайней мере, по отдельным видам продукции. Так, коэффициент для расчета суммы платежа по группе "тара из гафрированной бумаги и картона" увеличился с 25 в 2018 г. до 45 в 2020 г.

Сбор за негативное воздействие на окружающую среду перечисляется за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты. В отчетности Федерального казначейства за 2020-й не отражены доходы от этого вида платежа. В 2019-м он сгенерировал для бюджета 700 млн рублей.

Хотя уровень НВОС пересматривается ежегодно, на данный момент платеж действует в аналогичном 2018 году размере.

Бизнес в условиях низких темпов экономического роста не поддерживает повышение ставок на НВОС, заявил председатель комитета по экологии и природопользованию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Юрий Максименко. Он согласился с тем, что из-за высоких ставок по кредитам процесс модернизации производств тормозится, хотя и признал, что некоторым компаниям всё же удается обновлять свои мощности. В целом в расходах успешных компаний плата за НВОС занимает незначительную часть, но для многих ее рост окажется болезненным.