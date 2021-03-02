В России могут ужесточить защиту прав потребителей

2 марта. FINMARKET.RU - Если у товара или услуги не установлен гарантийный срок, то ответственность за их качество в течение года будет нести продавец или изготовитель. А если они не захотят менять товар с дефектом или возвращать деньги за некачественно выполненные услуги, то должны будут сами доказать, что только что чайник или пылесос испортил покупатель. Это изменение предлагает внести в закон о защите прав потребителей Роспотребнадзор, пишет "Российская газета".

"Сегодня изготовитель, продавец или исполнитель могут устанавливать гарантийный срок на свою продукцию и услуги, а могут и не устанавливать. Но когда гарантийный срок установлен, то ответственность в течение этого времени за так называемый производственный брак или некачественно оказанные услуги ложится на продавца, изготовителя или исполнителя, - пояснила "РГ" замначальника отдела гармонизации законодательства Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Наталья Павлюченко. - Если же гарантийного срока нет либо он очень маленький, то людям приходится самим доказывать, что дефект в товаре возник не по их вине".

Когда речь идет об известных брендах или компаниях, которые дорожат своей репутацией, то особых проблем с заменой некачественных товаров у покупателей не возникает. Крупные торговые сети не отказываются принять недавно купленный, но отказавшийся работать чайник или пылесос и обменять его на новый или отремонтировать за свой счет. Могут и просто вернуть деньги. Однако идут навстречу покупателям в течение двух недель или месяца. А дальше продавцы оказываются уже не столь добрыми. Сломалась новая техника через полгода, ищи сам производителя или доказывай продавцу, что правильно ее эксплуатировал.

Особенно много нарушений, по словам Натальи Павлюченко, возникает при оказании услуг. "Изготовители или не устанавливают вообще никакого гарантийного срока, или ставят месяц-два. И если, например, пошили пальто или шубу, а через полгода изделие разошлось по швам, доказать, что это брак изготовителя, будет крайне затруднительно. Такие же проблемы с медицинскими и другими услугами. Гарантийные сроки зачастую отсутствуют вовсе", - указала эксперт.

Роспотребнадзор предлагает закрепить в законе конкретный срок - год, в течение которого продавец, изготовитель и исполнитель несут ответственность за товары и услуги.