Рост цен на машины подорвет кредитное здоровье россиян

2 марта. FINMARKET.RU - Эксперты ожидают рекордного роста просрочек по автокредитам, этому будет способствовать рост цен на машины, пишут "Ведомости".

Почти до конца 2020 года объем кредитования находился на стабильно высоком уровне, однако в традиционно высокий сезон, в декабре, объем кредитования снизился на 18% до 66 000 кредитов. "Очевидно, это произошло вследствие проблем с поставками продукции автодилерам, когда те распродавали наиболее дорогие автомобили, пользующиеся меньшим спросом по сравнению с авто массового сегмента. В результате величина среднего чека в этот период выросла до абсолютного рекорда – 934 000 руб.", – объяснил коронавирусные отклонения рынка гендиректор БКИ Equifax Олег Лагуткин, которого цитируют "Ведомости".

У экспертов есть и другое объяснение нетипичного для декабря снижения объемов автокредитования. Екатерина Щурихина, младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА", считает, что заемщики, находясь в ситуации неопределенности, попросту не торопились предъявлять спрос на такой дорогостоящий товар, как автомобиль, и увеличивать свои обязательства за счет кредитов. "Кроме того, рост цен на авто заставил ряд потенциальных покупателей повременить с покупкой для накопления первоначального взноса. Банки, в свою очередь, не спешили смягчать требования к клиентам в данном сегменте и активно увеличивать кредитование", – говорит Щурихина.

Кроме того, по данным Equifax, в январе 2021 г. отмечен опять же нетрадиционный рост дефолтной задолженности по автокредитам, что связано с окончанием в предыдущие месяцы сроков программ реструктуризации (кредитных каникул), из которых далеко не все заемщики смогли вернуться к прежнему графику погашения. "Кроме того, кредиторы традиционно оптимизируют структуры балансов, стараясь переносить проблемную задолженность на новый год. Вместе с тем подобный рост проблемной задолженности в настоящее время довольно успешно абсорбируется банковской системой – уровень дефолтной задолженности в целом находится на приемлемом уровне (6,5%), тогда как в истории он достигал 7% (в январе 2019 г.)", – отмечает Лагуткин.

Впрочем, ситуация может измениться уже в ближайшие месяцы. Оценив объемы производства автомобилей за пределами и внутри, эксперты Equifax допускают, что к концу года объемы автокредитования могут достигнуть 75–80 млрд руб.

Представители банков, как отмечают "Ведомости", дают достаточно сдержанные прогнозы, допуская, что в этом году госпрограмма будет стимулировать продажи, но объем ее будет меньше, чем в 2020 г.

"Поэтому мы не ожидаем выдающейся динамики на рынке автокредитования, поскольку это замедлит рост продаж локализованных автомобилей. На многие марки и модели цена выросла, что повлияет на средний размер кредита. Таким образом, скорее всего, выдач в штуках будет меньше, чем в 2019 г., но больше, чем в 2020 г., а сумма кредита вырастет", – считает Александр Васильев, заместитель председателя правления "ОТП банка".

А вот ситуация с выплатой кредитов к концу года может стать более напряженной.

"Уровень дефолтности может превысить прошлые рекордные уровни и приблизиться к 7,5% к концу года, так как в ближайшие месяцы можно ожидать окончания сроков по внутренним программам реструктуризации банков", – считает Олег Лагуткин. Судя по всему, покупателям стоит приготовиться и к предстоящему росту цен на новые автомобили. По данным, которые приводит Токарев, изменение в прайс-листах уже в январе произошло у трех десятков производителей. "По нашим прогнозам, рост цен в 2021 г. составит до 10% в среднем по рынку", – говорит спикер, делая оговорку, что процесс может затормозиться при условии укрепления национальной валюты и заполнения складов новоприбывшими автомобилями.