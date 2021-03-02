Как правительство реорганизует структуру ПФР и ФСС

2 марта. FINMARKET.RU - Правительство реорганизует структуру и функции двух из трех внебюджетных фондов — Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), это следует из представленной вчера концепции цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года. Основой для реформы работы фондов станет создание единой цифровой платформы, которая позволит объединить все существующие в социальной сфере информационные системы, чтобы оказывать социальные услуги населению в проактивном режиме и в электронной форме, пишет "Коммерсантъ".

Основой для реформирования процесса предоставления социальных услуг, согласно документу, станет создание единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере. Для взаимодействия с их получателями на основе единой платформы появится единый контакт-центр взаимодействия с гражданами, а также личные кабинеты.

"Ъ" также отмечает, что в результате при решении вопроса о будущем фондов все важнее станет более глобальный контекст, в котором они вынуждены будут функционировать в перспективе. Так, в рамках создания проекта "Новый общественный договор" может быть предложено объединить их в единую организацию с новым правовым статусом — например, публично-правовой компании с совместным управлением государства, объединения работодателей и профсоюзов.