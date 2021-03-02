У россиян стало больше "свободных денег"

2 марта. FINMARKET.RU - В первый месяц 2021 года в бюджетах россиян резко вырос индекс "свободных денег" (ИСД) — на 82% по сравнению с декабрем 2020-го и на 22% — с январем. Индекс "свободных денег" января-2021 показал максимальный рост за историю наблюдений. Речь идет о показателе, который демонстрирует динамику превышения доходов над расходами, пишут "Известия", сылающиеся на исследование холдинга "Ромир".

ИСД демонстрирует динамику превышения доходов над расходами россиян, то есть возможности накапливать средства или тратить их на крупные покупки (техника, автомобили, жилье), которые невозможно приобрести, грубо говоря, на одну зарплату.

"Свободные деньги" в контексте исследования — это средства, которые остаются у домохозяйства после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг, пояснили в холдинге.

"В этом году эффект был усилен снизившимися из-за ограничений возможностями трат на новогодних праздниках, — прокомментировала результаты исследования исполнительный директор "Ромир" и Mile Group Инна Караева.

По ее словам, также важно, что в 2020-м крупные расходы на покупки россияне растянули на весь год, а не ударно прошлись по магазинам в декабре.

"Это создало предпосылки для формирования новых денежных накоплений", — уверена Инна Караева.

Рекордное увеличение связано вовсе не с улучшением благосостояния, считают эксперты. "Свободные деньги" в бюджетах россиян образовались из-за того, что в период неопределенности из-за пандемии и резкого скачка инфляции люди предпочитают не тратить, а формировать личные резервы.

Как полагают большинство опрошенных "Известиями" экспертов, январский рекорд больше связан с коронавирусными ограничениями, а не с увеличением доходов. Действительно, последние данные Росстата свидетельствуют о том, что по итогам 2020-го реальные располагаемые доходы упали на 3,5%.

Сезонные колебания не могут быть ключевой причиной резкого роста «свободных денег» на руках у россиян, считает научный сотрудник Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. В какой-то степени рекорд можно объяснить увеличением доходов определенных категорий граждан за счет мер господдержки, предположил он.

Другие эксперты, опрошенные "Известиями", склонны объяснять рост ИСД пандемией и связанными с ней ограничениями, а также всплеском инфляции. В январе годовой показатель роста цен достиг 5,2%, что явно не способствовало повышению потребительского спроса.

Из-за пандемии люди перевели многие свои активности в онлайн, причем россияне считают, что в этом сегменте услуги должны стоить дешевле, чем офлайн, подчеркнул руководитель направления Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково–РЭШ" Егор Кривошея. По его словам, часть россиян перешла на удаленный режим работы, что позволяет сократить траты на питание вне дома и поездки в транспорте.

"К этому добавляется и продолжающаяся неуверенность в будущем и падение доходов для ряда людей. Поэтому некоторые россияне отказываются от кредитов и лишних трат, не связанных с первой необходимостью, что также снижает обязательные платежи", — заметил Егор Кривошея.